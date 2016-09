Gestão de propriedades rurais será discutida em 16 cidades do Estado

Edição do Soja Brasil, com o tema gestão de propriedades rurais, vai orientar produtores sobre safra

O Programa Soja Brasil chega a Mato Grosso neste mês, um pouco diferente das outras edições, que normalmente aconteciam em duas etapas, sendo a primeira em outubro e a segunda em janeiro do ano seguinte. Esse é um momento importante no qual os produtores estão se preparando para o início do plantio no próximo dia 16, e estão de olho nas possíveis dificuldades que enfrentarão na safra 2016/2017, como as questões climáticas e dívidas contraídas no ciclo anterior.

Esta edição tem como tema principal a gestão de propriedades rurais. Para discutir este e outras temas pertinentes ao homem do campo, a “Carrega Brasil”, carreta do programa, passará por 16 municípios mato-grossenses, nas próximas quatro semanas.

Para o presidente do Sistema Famato/Senar, Rui Prado, o projeto Soja Brasil demonstra para todo o país a importância de Mato Grosso como um dos maiores produtores de grãos do mundo. "É um programa que leva informações e conhecimento ao produtor e ainda abre espaço na mídia para discussões sobre as dificuldades e desafios de cada safra".

Conforme explica o superintendente do Senar, Otávio Celidonio, o tema escolhido destaca a importância de ter um trabalho profissional na gestão das propriedades rurais. "Nesta etapa de 2016, para contribuir com as dicussões, temos na programação oficinas de custo de produção e indicadores".

Celidonio também enfatiza que, ao longo dos eventos do Soja Brasil realizados no Estado, também surgem discussões de assuntos importantes para os produtores rurais. "Aproveita-se o momento para falar em Sucessão Familiar, programas de lideranças como Academia de Liderança, Futuros Produtores e vários outros. Além de conhecimento e informações, o Soja Brasil também é ponto de encontro e palco para troca de experiências".

A caravana Soja Brasil é considerada a maior expedição por lavouras de soja no Brasil. Assim que o plantio da oleaginosa começa, a equipe do Canal Rural e demais parceiros colocam o pé na estrada para acompanhar todos os detalhes desde a preparação do solo até o último grão colhido.

Fórum Soja Brasil debate clima e comercialização da soja em Sorriso

Confira a programação

Primeira semana

Segunda (12/09) - Campos de Júlio

Terça (13/09) - Sapezal

Quarta (14/09) - Campo Novo

Quinta (15/09) - Diamantino

Sexta (16/09) - Tapurah

Segunda Semana

Segunda (19/09) - Ipiranga

Terça- (20/09) - Sinop

Quarta (21/09) - Sinop

Quinta (22/09) - Sinop/Nova Mutum

Terceira semana

Segunda (26/09) – Querência

Terça (27/09) - Canarana

Quarta (28/09) - Gaúcha do Norte

Quinta (29/09) - Água Boa

Sexta (30/09) - Nova Xavantina

Quarta Semana

Segunda (03/10) - Paranatinga

Terça (04/10) - Primavera

Quarta (05/10) - Jaciara

Quinta (06/10) - Alto Garças