Gigantes do agronegócio vão ampliar investimentos em Lucas do Rio Verde

O ministro Blairo Maggi (Mapa) compartilhou em sua rede social o que chamou de "notícia boa para o meu Mato Grosso". Ele se refere ao interesse da gigante chinesa do agronegócio, Hunan Dakang, anunciar que deseja expandir os negócios no Brasil, na região de Lucas do Rio Verde".

Na postagem, Maggi se refere a nota publicada na coluna Radar Online da Revista Veja, que anuncia o interesses de empresários chineses em ampliar negócios na cidade.

A coluna informa que, na viagem à china, "o ministro Blairo Maggi ouviu que a Hunan Dakang, gigante chinesa do agronegócio, deseja expandir sua atuação no Brasil. Ela já tem participação numa empresa em Lucas do Rio Verde e quer comprar outras naquela região. Naquela área são produzidas cerca de 100 milhões de toneladas de grãos por ano".

Empresas japonesas já tem uma atuação forte na região. Segundo a nota da Veja, a Sogitso tem associação com a companhia Cantagalo, de Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Agora é a vez das chinesas. Outra que vai aumentar sua participação por aqui é a Cofco Agri, controlada pela estatal de alimentos da China.

A China é, reconhecidamente, um grande parceiro comercial do Brasil. No primeiro semestre deste ano, registrou US$ 3,5 bilhões em importação de produtos brasileiros. Sobre as exportações de Mato Grosso, o país responde por 37% da pauta, tendo a soja como principal produto comercializado.

Novos negócios

No início deste mês, representantes do governo chinês e do trade comercial do país asiático estiveram em Cuiabá a convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Agência de Fomento do Estado (MT Fomento), que iniciaram diversas ações destinadas à prospecção e atração de novos negócios para Mato Grosso.

O secretário Ricardo Tomczyk (Sedec), frisa que a demanda chinesa é crescente e que Mato Grosso tem grande potencial para atender as necessidades chinesas, ampliando o comércio já existente com o complexo frentes como pescado e carne bovina.

A visita comercial foi selada com a assinatura de um Termo de Compromisso entre o Governo Taques e o China Trade Center, credenciada pelo Ministério do Comércio da China a promover intercâmbio comercial e trabalhar a divulgação e prospecção de empresas para a Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo. O evento é realizado na cidade de Guangzhou uma das maiores da China, além de importante centro portuário do país.

No final de agosto, pensando em elevar a participação do Brasil no comércio agrícola mundial de 7% para 10%, Maggi seguiu para China onde participou de seminário empresarial em Xangai. A viagem ao continente asiático já faz parte da estratégia do governo federal em expandir a participação do país na venda das commodities e da carne brasileira.

