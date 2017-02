Governo e setor agro pedem que FPA busque nova compensação do FEX

FPA Em posse de Leitão na FPA, Fávaro cita necessidade de opções de arrecadação a estados produtores

O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, afirmou que espera que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) trabalhe para agilizar a aprovação de uma nova lei de compensação do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX).

O deputado federal por Mato Grosso Nilson Leitão (PSDB) assumiu nesta terça (14), durante uma cerimônia realizada no Dúnia City Hall, em Brasília, a presidência da FPA. O tucano prometeu, dentre outras questões, desburocratizar as lei trabalhistas do campo.

Fávaro, que estava presente na ocasião, pontuou que é necessário pensar em novas alternativas de arrecadação para os estados brasileiros produtores. Apesar de ser favorável à Lei Kandir, que exime a cobrança de alíquotas nas exportações de produtos da agropecuária, ele disse que os cofres públicos precisam ser compensados de alguma forma.

“Nós somos contrários a taxação da exportação, ninguém consegue sobreviver exportando imposto. Mas, [esperamos] que a frente parlamentar possa atuar em uma nova lei de compensação do FEX para os estados exportadores que volte a dar equilíbrio para que ele não perca tanto com essa legislação federal”, argumentou.

Ele comemorou a possibilidade de ter um representante de Mato Grosso à frente da FPA e, em sintonia com o discurso do novo presidente da bancada, disse que a legislação trabalhista, a questão fundiária e indígena deverão ficar entre os principais debates do Legislativo Federal.

Setor produtivo

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Endrigo Dalcin, reiterou que a questão da recomposição em relação ao FEX também é uma preocupação do setor produtivo. Como o deputado Nilson Leitão também já havia comentado, o presidente afirmou que a legislação trabalhista rural precisa de uma discussão mais intensa, já que o setor pratica jornadas de trabalhos diferenciadas em comparação ao trabalhador urbano.

Endrigo, que disse ao que a safra de grãos pode chegar a 60 milhões de toneladas, lembrou, porém, de um grande problema que os produtores deverão enfrentar como contraponto dessa supersafra. “Alguns retornos podem chegar no limite dos investimentos que o produtor fez para plantar. É preocupante mais uma vez. A armazenagem vai ser um gargalo gigante que nós vamos comentar muito esse ano. Tanto que a principal demanda de Mato Grosso no Plano Safra deste ano é investimento em armazenagem. Nós precisamos investir em armazens com juros mais condizentes, já que os valores são sempre altos”, contou.

O representante da Aprosoja já havia falado anteriormente sobre o gargalo e reiterou que o setor deve trabalhar junto à bancada rural para que a produção não fique a céu aberto.