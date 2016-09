Governo e trade da China visitam indústrias para prospectar negócios

Gcom Chineses em reunião com o Governo do Estado; proposta é abrir escritório de MT no país asiático

Representantes do governo chinês e do trade comercial do país asiático estão em Cuiabá a convite da Sedec e da Agência de Fomento do Estado (MT Fomento), que iniciaram diversas ações destinadas à prospecção e atração de novos negócios para Mato Grosso. A China é um grande parceiro comercial do Brasil. Até julho deste ano, registrou US$ 3,535 bilhões em importação de produtos brasileiros. Das exportações de Mato Grosso, representa 37% da pauta sendo a soja o principal produto comercializado.

Nesta segunda (5), os investidores participaram do 1º Mato Grosso World Show. Na oportunidade, o secretário-chefe da Casa Civil Paulo Taques, ressaltou a estratégia da administração estadual em reforçar e ampliar as relações comerciais com a China, especialmente com a abertura de um escritório de representação no país asiático. O assunto já foi abordado em dezembro do ano anterior com outro grupo de chineses. No entanto, o escritório ainda não foi aberto em razão da instabilidade econômica pela qual o país está passando.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk, frisou que a demanda chinesa é crescente e que Mato Grosso tem um grande potencial para atender as necessidades chinesas, ampliando o comércio já existente – a exemplo do complexo soja – e abrindo outras frente como a exportação de pescado e de carne bovina.

Como parte das ações, foi assinado um Termo de Compromisso entre o Governo Taques e o China Trade Center, entidade credenciada pelo Ministério do Comércio da China a promover intercâmbio comercial e trabalhar a divulgação e prospecção de empresas para a Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo realizada na cidade de Guangzhou, uma das maiores cidades da China e importante centro portuário do país.

A feira é realizada em dois períodos anuais, abril e outubro, e dividida em três fases contemplando todos os segmentos industriais, comerciais e de serviços. Na última edição a Canton Fair contou com 23 mil expositores, 57 mil estandes e 200 mil compradores estrangeiros. A feira considerada o termômetro do comércio exterior chinês, realizada desde 1957 pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e está na 120ª edição. O Termo também prevê o incremento no desenvolvimento tecnológico de empresas mato-grossenses com empresas e instituições chinesas.

Esse é o primeiro de uma série de encontros que serão promovidos pela MT Fomento. As próximas comitivas a visitarem o Estado, serão do Canadá e Thailândia e deverão ocorrer entre este mês e outubro. Nesta terça (6), a comitiva segue visitando indústrias mato-grossenses, entre elas, uma indústria de pescado visando a ampliação da importação dos peixes de água doce produzidos em Mato Grosso.