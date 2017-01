Governo estadual discute viabilidade de estender ferrovia até Cuiabá

Maria Anffe Governador Pedro Taques discutiu viabilidade da ferrovia até Cuiabá com representantes de companhias do setor ferroviário e equipe; estudo técnico, com traçado e relevo, deve ser elaborado

O Governo de Mato Grosso está debatendo a realização de uma extensão de aproximadamente 600 km da Ferrovia Vicente Vuolo, que passaria por Rondonópolis e chegaria a Cuiabá. O investimento previsto para o projeto é de R$ 5 bilhões e a pauta será discutida em audiências públicas em São Paulo e Brasília.

O governador Pedro Taques (PSDB) discutiu a questão nessa segunda (23) em um encontro com representantes de companhias do setor ferroviário e secretários. Um estudo técnico - com traçado e relevo do local - deverá ser elaborado.

De acordo com o governo estadual, os recursos para ampliação da ferrovia devem ser provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou recursos próprios da América Latina Logística (ALL), uma companhia ferroviária privada brasileira.

O secretário estadual de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Duarte, pontuou na ocasião que o assunto será discutido em audiências públicas em São Paulo e Brasília, porque que o projeto pretende fazer parte de uma renovação da malha ferroviária paulista. “Estamos otimistas com os avanços. A ALL está demonstrando bastante interesse na proposta do Governo em expandir os trilhos para Cuiabá e, posteriormente, à região Médio Norte do Estado. Este é apenas mais um passo que a gente dá, um passo de uma longa caminhada iniciada pelo governador Pedro Taques, para que a gente possa concretizar esse sonho de muitos anos”, disse o secretário.

O presidente do Fórum Pro-Ferrovia, Francisco Vuolo, afirmou que o objetivo da obra é modernizar o trecho e otimizar o transporte das produções - principalmente agrícolas - pelo local. “Iremos participar da audiência pública para apresentar oficialmente os desenhos e a vontade do Governo do Estado, e a vontade do segmento da iniciativa privada para que a ferrovia cumpra o seu papel, que é de trazer o desenvolvimento, incremento econômico social para a região do grande Vale do Rio Cuiabá, chegando até Cuiabá e, posteriormente, até a cidade de Sorriso”, disse Francisco.

Sobre a elaboração da parte técnica, Guilherme Penin, diretor para assuntos Regulatórios e Institucionais da Rumo - um dos empreendimentos que integra o grupo econômico Cosan - explicou que essa “não é uma obra simples, por se tratar da construção de algo de qualidade e é esse o processo que estamos começando agora para que se tenha o melhor traçado”. (Com Assessoria)