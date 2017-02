Governo Federal autoriza repasse de R$ 2 mi para reconstrução de pontes

CotriOnline Região de Castanheira sofre com estragos causados pelas chuvas em seus acessos há vários anos

O Governo Federal - através do Ministério da Integração Nacional - autorizou um repasse de R$ 2 milhões que será utilizado para obras de recuperação de quatro pontes no município de Cascalheira, localizado a 780 km de Cuiabá. A região sofre com estragos causados pelas chuvas em seus acessos há alguns anos.

A publicação do repasse foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta (3). A portaria pontua, ainda, que o prazo de execução das obras precisa respeitar um limite de 365 dias. O montante deverá ser liberado em duas parcelas.

Ao todo, a pasta deve liberar R$ 9,2 milhões para ações de Defesa Civil nos estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. De acordo com o Ministério, os recursos federais serão destinados ao socorro e assistência à população, ao restabelecimento de serviços essenciais e à recuperação de áreas atingidas por desastres.

Do total, cerca de R$ 3,9 milhões irão custear medidas para desobstrução de vias no município de Rolante (RS), limpeza e retirada de entulhos em Resplendor (MG) e Balneário Barra do Sul (SC); reparo de telhados danificados por chuvas intensas em Florianópolis (SC) e transporte de kits de ajuda humanitária no estado do Amazonas.

A liberação de outros R$ 3,2 milhões é voltada à reconstrução de sete pontes: quatro em Castanheira e três em Cavalcante (GO). Também foi autorizado o repasse de R$ 2 milhões para auxiliar o governo de Sergipe em ações de convívio com a seca, como a aquisição de alimentação animal. (Com Assessoria)