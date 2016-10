Governo garante manutenção de Proalmat para incentivo ao algodão

Gcom Taques durante reunião com diretores da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão

O Governo do Estado vai apresentar na Assembleia Legislativa uma mensagem que estabelece a renovação do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (Proalmat). A garantia foi dada pelo governador Pedro Taques durante reunião com diretores da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), realizada nesta quinta (06).

Na reunião, o governador afirmou estar convencido da importância da produção do algodão para a economia do Estado, responsável por mais de 65% da produção nacional. “Sem esse incentivo nós não alcançaremos o nosso sonho que é a verticalização da produção com a industrialização aqui em Mato Grosso”, disse o governador.

O presidente da Ampa, Gustavo Piccoli, destacou a importância da cadeia do algodão para o estado. Segundo ele, a produção gera cerca de 100 mil empregos e um giro de capital na ordem de R$ 4 bilhões. “O custo de produção tem aumentado e nós temos uma margem estreita”, justificou.

Segundo o presidente da entidade, Mato Grosso tem 600 mil hectares plantados de algodão. “Temos o desafio não só de manter, mas de ampliar a área plantada. Porém, temos uma grande dificuldade com o custo de produção que tem aumentado. Como geramos muito emprego, nós estamos pleiteando junto ao governo melhorias para que possamos produzir mais, empregar mais e gerar mais renda”, disse Piccoli.

O Proalmat foi instituído em 1997, durante do governo Dante de Oliveira, com validade de dez anos, sendo renovado em 2006. Desde então, a produção do algodão saltou de 2% para 65% do total nacional. (com Assessoria)