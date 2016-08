Assessoria Fávaro, acompanhado pelo senador Medeiros, apresenta documento com "pedido de socorro" a Maggi

Visando proteger a economia mato-grossense do risco de endividamento e temendo o não pagamento dos investimentos feitos pelos produtores na última safra, devido aos prejuízos ocasionados pela forte quebra, o governo do estado solicitou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que adote algumas medidas emergenciais para reverter este cenário. As possibilidades foram discutidas em reunião realizada nesta segunda (29), em Brasília.

Entre as possíveis medidas estaria o alongamento de dívidas, revisão dos prazos e políticas protecionistas de modo geral para economia estadual. Ciente da situação, o ministro Blairo Maggi recebeu de forma positiva a solicitação e afirmou que se antecipou, encaminhando o panorama econômico do Estado tanto para o Banco do Brasil, quanto para os demais órgãos da região para que possam também apresentar alternativas para o produtor.

"O ministro já tinha ciência de parte do alerta que viemos fazer, que precisamos de uma atuação da União e do Mapa, para que possamos dar fôlego aos nossos agricultores para superar a quebra de safra, e continuar na atividade com crédito, com plenitude das políticas agrícolas", explica o vice-governador Carlos Fávaro.

Entre os fatores que mais afetaram a última safra de soja e, mais recentemente, a de milho, está o custo de produção, a oscilação do dólar, e a irregularidade das chuvas. Estes fatores ocasionaram, em média, um recuo de 5,8% na produtividade, que passou de 52,9 sacas/hectare para 49,8 sacas/hectare, totalizando 27,4 milhões de toneladas, segundo dados do Imea.

O Instituto afirma ainda que as questões climáticas continuam sendo a principal preocupação dos produtores, bem como o aumento de 20% custo na produção. O valor passou de R$ 2,9 mil por hectare, para R$ 3,5, neste ciclo.

Conforme explica Fávaro, a economia mato-grossense é sustentada diretamente pelo agronegócio e tais perdas impactam, por exemplo, no comércio e postos de trabalho. “O estado está tendo dificuldades em aumentar a arrecadação. Temos empresas fechando por falta de matéria prima. Isso impacta na vida dos nossos produtores e nós, juntos com as federações, as associações, e o Governo Federal, temos que buscar alternativas”, acrescenta.

O documento entregue a Blairo foi elaborado pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e de Fazenda (Sefaz). O vice-governador do Estado, Carlos Fávaro, entregou as proposições ao ministro do MAPA, Blairo Maggi, acompanhado dos secretários da Sedec , Ricardo Tomczyk, e de Fazenda, Seneri Paludo.

A reunião também contou com a presença dos senadores por Mato Grosso, José Medeiros e Cidinho Santos, o secretário de Política Agrícola do MAPA, Neri Geller, dos deputados federais Nilson Leitão e Adilton Sachetti, do suplente de deputado federal, Éderson Dal Molin, além de representantes das associações de classe.