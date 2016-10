Governo libera R$ 3,6 mi em crédito, mas feirantes cobram mais verba

GCom/MT - Chico Valdiner Para o governador Pedro Taques, este é um projeto simples de microcrédito que visa o fomento da agricultura familiar no Estado

Visando o fomento da agricultura familiar e das feiras livres, o governo estadual acaba de lançar o programa “Fazendo a Feira”, em que mais de R$ 3,6 milhões serão disponibilizados para os feirantes de Cuiabá e Várzea Grande.

O lançamento aconteceu nesta segunda (24), no Palácio Paiaguás, com a presença de diversos feirantes que elogiaram a iniciativa, mas alegaram que o valor disponível por barraca ainda é pequeno.

Cada feirante terá um limite de crédito de R$ 3 mil, com taxa de juro de 0,54%, prazo de até 24 meses para quitação e três meses de carência para iniciar o pagamento do empréstimo. “A taxa de juros é bem abaixo das praticadas no mercado, que variam entre 1,5% a 2,5%. Neste primeiro momento, vamos atender 1440 feirantes, mas a intenção é levar o programa para todo o Estado”, destaca o presidente da MT Fomento, Mário Milton Ferreira Mendes.

Para o casal de feirantes várzea-grandense, Luzinei da Silva Lemes e Juari Lemes, o programa é interessante, mas não atende a necessidade de ambos que trabalham com carnes e produtos para feijoada. “O que eu preciso mesmo é trocar o meu balcão grande, que é refrigerado e já está velho. Nossa barraca é toda reformada, azulejada, tem as condições de higiene necessária. O que precisamos é trocar o freezer que puxa muita energia. Já procuramos a Energisa e está tudo certo com a nossa fiação”.

No entanto, ao fazer o orçamento para a troca de equipamento o casal se deparou com um valor que não cabe no orçamento da família, cerca de R$ 10,5 mil para aquisição de um novo. “Teve época em que conseguíamos tirar de R$ 3 a R$ 4 mil por semana, atualmente não conseguimos tirar o dinheiro da mercadoria, contabilizamos R$ 1,7 mil”, lamenta.

De todo modo, o presidente da Associação dos Feirantes de Várzea Grande, Carlindo Bastos da Silva, ressalta que a medida veio para auxiliar e incentivar a categoria nesse momento de recessão econômica. “Não tínhamos reconhecimento e agora parece que estamos sendo reconhecido. Eu creio que foi um grande passo. O valor pode ser pouco, mas já é um grande avanço”, declara.

Para o governador Pedro Taques, este é um projeto simples de microcrédito que visa o fomento da agricultura familiar no Estado. “Não é possível importarmos R$ 1 bilhão por ano em hortifruti enquanto somos o maior produtor de diversas commodities. Com crédito na mão, o feira mato-grossense poderá investir na reforma das suas barracas e ter um capital de giro para compra das mercadorias ou manutenção da sua produção”.

Dados

Cuiabá reúne 51 feiras livres, com 4.321 pontos e 2.526 feirantes cadastrados. Já Várzea Grande tem entre 20 e 30 feiras livres. Desse universo, podem ser beneficiadas pessoas físicas ou jurídicas que tenham pelo menos seis meses na atividade de feirante; estejam cadastradas na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico do seu município e não tenham restrições cadastrais.

A criação da linha de crédito é uma parceria entre as secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, de Agricultura Familiar (Seaf), MT Fomento e prefeituras. Para mais informações, o telefone é (65) 3613-7900. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 17 horas.