Ascom Aprosoja Resultado foi apresentado no Workshop Compartilhando Conhecimentos de Gestão e Pesquisa A soja de Mato Grosso tem alto teor de proteína e óleo, mesmo quando se trata dos chamados grãos "ardidos", aqueles que receberam muita chuva e estão em processo de fermentação. Em dez anos de pesquisa, a variação de teor de proteína bruta ficou entre 31% e 45% e o teor médio de óleo foi de 21%. Os resultados foram apresentados nesta quinta (29), durante o Workshop Compartilhando Conhecimentos de Gestão e Pesquisa, da Aprosoja.

Conforme explicou a coordenadora do Núcleo de Tecnologia de Armazenagem da UFMT, Maria Aparecida Canepele, o estudo começou por uma especulação para saber a qualidade dos grãos de soja de Mato Grosso. Inicialmente, foi avaliado um grupo reduzido de cultivares em diferentes regiões para saber a influência das condições climáticas e da temperatura. "Na pesquisa foi constatado que as variedades nas diversas regiões têm a mesma qualidade, porque não há variação grande de temperatura entre elas”.

Para o diretor técnico da Aprosoja, Nery Ribas, a pesquisa é fundamental para avanços na classificação dos grãos no Brasil. “A soja é o vegetal com maior teor de proteína e em toda a região Centro Oeste, este teor é ainda maior. A partir da pesquisa, podemos comprovar isso e, futuramente, receber um prêmio pelo teor de proteína da nossa soja”, explica.

Sobre os grãos “ardidos”, Ribas explica que “atualmente, o produtor não recebe por estes grãos ardidos e a indústria os utiliza mesmo assim, dentro da legislação. Então, esperamos que haja uma remuneração, mesmo que com deságio, como é feito na Argentina ou nos Estados Unidos”.

A soja produzida no Piauí e em Tocantins têm os maiores índices de teor de proteína e óleo e, em terceiro lugar, vem Mato Grosso, com 37,5% e 20,1%, respectivamente. No início da pesquisa, o teor de proteína era em média de 40%. Segundo a pesquisadora, a diminuição pode ter ocorrido pela escolha dos produtores de utilizar materiais com maior rendimento, de ciclo precoce.

“Podemos observar que os grãos de soja produzidos em MT atendem muito bem aos padrões comerciais, tanto de qualidade intrínseca e nível de avariados. Se compararmos com grãos de outros países como Estados Unidos, que tem limite máximo de 36% e o nosso está em 36% e 38% de proteína. Isso significa que atende a indústria e também a exportação”, finaliza Maria Aparecida. (Com Assessoria)