Identificar particularidades da educação no campo é um desafio

Assessoria Painel “E o agro, o que a ver com isso?” foi destaque no "Cresce MT", realizado pelo Senar em Cuiabá

Professores, escritores e acadêmicos debateram nesta sexta (11) os problemas enfrentados pela educação em um painel chamado de “E o agro, o que a ver com isso?”, no "Cresce MT", evento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizado Rural (Senar), em Cuiabá. De acordo com os profissionais, é preciso identificar as particularidades do campo e respeitar suas diferenças com a cidade.

O professor Décio Zylbersztajn, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo (USP), argumentou, entre outras coisas, sobre a dificuldade que o país enfrenta no que tange à educação. Para ele, esse problema impacta diretamente no capital humano e acaba depreciando a produção nacional.

“O Brasil é um sucesso tecnológico e agronegócio no país é uma história diária de crescimento. Nós podemos fazer essa análise ao longo dos anos. Nós diminuímos os trabalhadores [na área] e aumentamos a produtividade. A nossa preocupação agora precisa ser tomar o protagonismo que o país tem capacidade de ter”, apontou.

Apesar dos cursos técnicos e da graduação serem as formas de especializar os alunos e encaminhá-los para o mercado de trabalho, ele lembrou que é importante “olharmos para a educação na base. Ela precisa ser ampla e precisa se preocupar com ensinar aos jovens a localizar as ferramentas para solucionar os problemas da sociedade”.

O docente também defendeu que uma das formas de estimular os jovens a buscar o conhecimento necessário para se desenvolver profissionalmente é fazê-lo entender que a sua produção é produto de uma infinidade de conjuntos e que o seu próprio trabalho pode gerar efeitos em dezenas de outros países. Sua palestra teve o nome de “Os desafios no campo”.

Viviane Mosé é filósofa, autora de vários livros publicados e participa da elaboração de políticas públicas voltadas para a educação. Durante a palestra, que abordou a temática "Educação no campo", ela apontou a importância de se respeitar as particularidades da zona rural e afirmou que é necessário se debater sobre a visão pejorativa que a sociedade tem dos espaços que estão fora das grandes capitais.

“Uma das coisas que atrapalha a educação no campo é acreditar que a vida lá é pior do que a na cidade. Ou seja, é uma questão moral. É uma visão extremamente equivocada. Eu viajo para o campo e não vejo crise. Hoje em dia o campo é mais produtor de riquezas do que a cidade”, defendeu.

Mosé argumentou que o Brasil tem enfrentado uma crise do isolamento. De acordo com ela, a superproteção aos jovens, que estão sendo privados de realizarem atividades nas ruas, tem trazido prejuízo ao ensino no país.

“Devemos assumir a responsabilidade de mudar a realidade do campo e das ruas. Se está inseguro, não vamos pedir para as crianças não saírem, vamos pensar em torná-las seguras. A gente aprende cidadania andando por aí, pegando transporte público e vendo as pessoas. Precisamos pensar também, por exemplo, em programas que permitam os jovens visitarem os ambientes de trabalho. Trancar as pessoas nunca educou ninguém”, afirmou, recebendo aplausos.

Para ela, as ferramentas mais importantes para uma boa educação são um bom aprendizado da língua materna, o desenvolvimento do raciocínio crítico e o letramento.

Otávio Celidônio é agrônomo e desde janeiro de 2016 é superintendente do Senar. Ele dissertou sobre "Desafios na formação profissional no Agro" e relatou sobre o trabalho educativo realizado pela instituição em municípios do interior do Estado e em áreas rurais.

“O campo não é mais um setor de exploração, como era visto há algum tempo atrás. Hoje em dia é muito mais complexo trabalhar no campo do que na indústria. Por isso, pensar nos complexos desafios que o campo nos apresenta diariamente”, disse.

O especialista afirmou que a expectativa é que o órgão realize, até o final do ano, quatro mil treinamentos e forme 50 mil pessoas. Mais de 90% dos cursos do Senar são de até 40 horas, por conta disso Otávio explicou que o objetivo deles nesse pouco tempo não é apenas reproduzir conhecimento.

“Os professores precisam mudar a dinâmica da forma como ensinam os conteúdos. É preciso mais do que informar e passar conhecimento, é preciso engajar as pessoas. Fazer com que elas se sintam também como transformadoras e ajam como tal”, defendeu.

Cresce MT

O Cresce MT foi realizado nesta sexta (11) no Cenarium Rural, no Centro Político Administrativo da Capital. Entre os palestrantes estiveram também os professor português José Pacheco, o pesquisador em gestão e políticas públicas Ernesto Martins Farias e os escritores Clemente de Nóbrega e João Mattar.

O Cresce MT abordou temáticas como “Novos modelos educacionais”, “Como inovar na educação”, “O que vem dando certo na educação”, “Inspirar inovações com iniciativas que melhorem a qualidade da educação no Brasil” e “Boas práticas no ensino”.

Foram disponibilizados 1600 ingressos para o evento, que ainda teve debates e uma apresentação teatral.