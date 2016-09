Indea autua 45 propriedades por descumprimento do vazio sanitário

Reprodução Período teve início em 15 de junho e tem como objetivo reduzir a Ferrugem Asiática na safra seguinte

O Indea autuou 45 propriedades rurais em Mato Grosso durante o Vazio Sanitário, que terminou na última quinta (15). Ao todo foram fiscalizadas 6 mil propriedades rurais, num universo de 11,3 mil propriedades cadastradas com atividades agrícolas no Estado. O número é 66% menor do que registrado em 2014, onde 145 laudos de infrações foram emitidos e cerca de 6,1 mil propriedades visitadas.

Segundo o presidente do Indea, Guilherme Nolasco, houve uma pequena redução de propriedades fiscalizadas, mas o número de fiscalizações é bastante consistente mediante o número de propriedades. "A amostragem é boa, mas o que chama a nossa atenção é a diminuição expressiva das autuações", afirma.

Para ele, isso é fruto da consolidação das normas estabelecidas e da conscientização dos produtores em relação ao Vazio Sanitário e das medidas de controle da Ferrugem Asiática. "Isso mostra também a capacidade de fiscalização e controle por parte do órgão de Defesa Agropecuária do Estado nas atividades por todo Mato Grosso", complementa.

Vazio Sanitário

Assessoria Nolasco diz que redução de autuações mostra capacidade de fiscalização e controle do Indea

O período teve início em 15 de junho e tem como objetivo reduzir a Ferrugem Asiática na safra seguinte. Neste intervalo, o produtor não pode deixar nenhuma planta viva de soja cultivada ou guaxa (germinação voluntária).

Aqueles produtores que foram autuados devem pagar multa de 30 Unidade Padrão Fiscal (UPF-MT), mais 2 UPF por hectare de planta não eliminada. O valor da UPF pode ser consultada no site da secretaria de Fazenda.

Durante a fiscalização, uma atenção especial foi dada às áreas de irrigação, úmidas e de várzea, e em áreas onde o plantio foi realizado de forma tardia em razão da prorrogação da data de plantio e colheita da safra 2015/2016 de soja, nas lavouras que apresentaram perdas em decorrência da instabilidade climática.

O Vázio Sanitário da soja foi instituído em Mato Grosso como medida fitossanitária desde 2006. A ferrugem asiática é uma doença causada pelo fungo Phakopsorapachyrhizi, que precisa do hospedeiro vivo para obter seu alimento, por isso, é necessário eliminar toda planta de soja viva. A doença provoca a desfolha precoce da planta, o que impede a completa formação dos grãos e, consequentemente, gera redução na produtividade.

Soja viva é encontrada em 25 áreas e produtores são autuados no Estado