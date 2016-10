Inflação em Sinop cai em setembro e é a menor desde meados de 2014

Assessoria Pesquisa mensal mostra que empresários e consumidores estão otimistas para final de ano em Sinop

Uma pesquisa mensal realizada pelo Centro de Informações Socioeconômicas do Departamento de Economia da Unemat em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) mostra que em Sinop a taxa de inflação medida pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor) desacelerou novamente, e ficou em 0,10%, sendo a menor taxa de inflação desde meados de 2014. O levantamento é referente ao mês de setembro de 2016, no município.

Com esse resultado, a inflação acumulada em Sinop no ano é de 4,75%, e nos últimos 12 meses de 7,44%. Este mês, o grupo Alimentação & Bebidas apresentou forte queda nos preços médios, favorecendo ainda mais a desaceleração da inflação local. A pressão de alta ficou a cargo dos grupos Saúde & Cuidados Pessoais, Vestuário e Despesas Pessoais.

Confiança Empresarial

Em outubro, todos os indicadores apresentaram ligeiras altas, com o Índice de Confiança Empresarial subindo um (01) ponto em relação ao resultado do mês anterior. Esse resultado configura uma relativa estabilidade nas expectativas nos últimos meses, persistindo uma perspectiva positiva, mas ainda refletindo incertezas em relação às condições econômicas.

Em agosto, tanto a avaliação da situação atual (IAE) quanto a expectativa futura (IEE) apresentaram ligeiras altas em relação ao mês anterior. O IAE, que afere o desempenho atual da economia, apresentou alta de 1%, e o IEE, que mede a expectativa para os próximos três meses, alta de 2,44%. Tanto no IAE quanto no IEE, houve variação positiva nos itens vendas e contratações, enquanto adimplência, segmento empresarial, investimentos e economia de Sinop apresentaram quedas. Este resultado reflete parcialmente as perspectivas para o período de final de ano.

O levantamento de informações para o ICE foi realizado entre os dias 01 e 06 do mês de outubro de 2016, tendo como referência os últimos 30 dias de atividade econômica com a amostra de 177 empresas.

Índices do consumidor

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), que avalia a dinâmica das expectativas dos consumidores, é calculado desde abril de 2016 e permite acompanhar a confiança dos consumidores locais em relação à inflação, desemprego, renda familiar e endividamento.

O levantamento de informações ocorre entre os dias 01 e 10 de cada mês, com referência aos próximos 30 dias. Em outubro, o ICC apresentou forte alta de 14,37%, passando para 84,75 pontos. Com este resultado, o indicador mantém a perspectiva de aumento na confiança do consumidor, ficando 19,8% acima do observado em abril de 2016.

Considerando os indicadores que compõem o ICC, houve melhora nas expectativas em relação à renda pessoal, à situação financeira, e ligeira piora nas expectativas dos demais indicadores. Entretanto, houve um aumento significativo (entre 7 e 13 pontos percentuais) no número de pessoas que optaram pela opção de manutenção do nível de expectativa. Isso sugere que as perspectivas ainda estão vinculadas à uma relativa incerteza econômica.

Já o Índice de Intenção de Consumo avalia a propensão a consumir das pessoas em relação à alguns segmentos de consumo. Em outubro, ele apresentou queda 9,20%, passando para 68,98 pontos. Vemos uma melhora nas intenções de compra de produtos dos segmentos supermercado e vestuário mas as expectativas para compras nos demais segmentos apresentaram variação negativa este mês.

Para o presidente da CDL Sinop, Luciano Chitolina, a pesquisa mostra que empresários e consumidores estão otimistas. “Empresários e consumidores estão voltando a apostar no país, na economia, a confiança está cada mês melhor que o outro e isso aparece nos negócios, claro que ainda precisamos ter cautela mas só o fato do otimismo voltar já é uma vitória porque é o otimismo que movimenta a economia”, observou Luciano. (Com informações da assessoria CDL Sinop)