Intenção de consumo das famílias cuiabanas é o maior em 12 meses

Para famílias que recebem acima de 10 mínimos, é o 2º mês consecutivo que o ICF supera 100 pontos

A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada pela Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio-MT), revela que a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), em Cuiabá (MT), atingiu 76,2 pontos em outubro de 2016, contra 67,8 pontos do mesmo período do ano passado – maior dos últimos 12 meses. Se comparado aos meses anteriores, o índice saltou de 68,5 pontos em agosto de 2016, para 74,5 em setembro, até atingir o nível atual.

A Fecomércio lembra que a pesquisa tem escala de zero a 200 pontos. O índice 100 demarca a fronteira entre a avaliação de insatisfação e de satisfação do consumidor: abaixo de 100 pontos indica uma percepção de insatisfação enquanto acima de 100 indica o grau de satisfação em termos de seu emprego, renda e capacidade de consumo.

Para famílias que recebem acima de 10 salários mínimos, é o segundo mês consecutivo que o índice de Intenção de Consumo fica acima dos 100 pontos. Os atuais 111,9 pontos de outubro superaram os 101,2 pontos de setembro de 2016 e 89,1 pontos de agosto – expansão de 22,8 pontos.

A Fecomércio já se posicionou sobre a atual situação econômica no país e remete essa melhora as novas medidas propostas pelo governo federal. “Recentemente, vimos o Congresso Nacional aprovar o teto para os gastos públicos. Ou seja, medidas estão sendo tomadas para melhorar a atual conjuntura econômica do país, e podemos ter certeza que, tanto o empresariado quanto o consumidor veem com bons olhos essa nova administração do governo”, explicou o presidente da Federação, Hermes Martins. A perspectiva de melhoras para o comércio também tem relação com o final de ano e o décimo terceiro salário.

Situação do emprego

Apesar de o país apresentar um alto número de desempregados, atingindo 12 milhões de pessoas, o sub-item da pesquisa que mostra a satisfação do emprego atual na capital também mostrou crescimento nos últimos meses, saltando de 102 pontos em agosto, para 110 pontos setembro e 113,1 pontos no mês atual. O mesmo se observa àqueles que recebem até 10 salários mínimos, saindo de 99,9 pontos em agosto para 107,9 pontos em setembro e 109,9 pontos em outubro.

Nacional

O ICF nacional mostrou 73,9 pontos em outubro de 2016, crescimento de 2,4% em relação ao mês anterior. Entretanto, em relação a outubro do ano passado, o índice teve queda de 5,7%.

Para CNC, embora os indicadores de confiança estejam registrando avanço, principalmente nas expectativas, essa melhora de humor ainda não se transformou em vendas. Em parte, isso ocorre devido à inflação ainda alta, principalmente nos alimentos. A demora para que ocorra uma efetiva recuperação do mercado de trabalho ou da situação financeira das famílias leva à sustentação de um comportamento cauteloso por parte do consumidor.