Jogos Universitários devem movimentar mais de R$ 10 mi em Cuiabá

Hotel Hits Pantanal abrigará seleções No setor hoteleiro serão gastos pelos organizadores do evento R$ 3 milhões divididos em 21 hotéis

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs 2016) devem injetar cerca de R$ 10 milhões na economia mato-grossense. Este montante será gasto em rede hoteleira, alimentação e custeio da arbitragem. Para se ter ideia, na Capital, só no setor hoteleiro serão gastos R$ 3 milhões divididos em 21 hotéis selecionados para abrigar os mais de 4,5 mil participantes.

“Além disso, mais de R$ 1 milhão será gasto pelos mais de quatro mil estudantes universitários que irão competir”, ressalta o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral, durante reunião de apresentação dos jogos realizada na última semana em Cuiabá.

Para realizar o evento, a Confederação investiu cerca de R$ 6 milhões na Capital e outros R$ 2 milhões foram contrapartida do Governo do Estado. “Só de ICMS, Cuiabá deve arrecadar em torno de R$ 1,5 milhão, ou seja, a contrapartida são os próprios tributos que a cidade e o Governo arrecadam. Acaba sendo um grande negócio para Mato Grosso trazer a competição”, alega o presidente.

O secretário adjunto de Esporte e Lazer, Pedro Luiz Sinohara, ressaltou que o ganho na economia foi um dos motivos para o Governo trazer os jogos. Ele lembrou que na última edição realizada em Uberlândia (MG), os atletas gastaram mais de R$ 1 milhão de reais no comércio da cidade. “Então, é muito vantajoso trazer esse evento”.

O consultor de vendas da Rede de Hotéis Mato Grosso, Vicente Evangelista Pereira Mendes, que tem cinco hotéis envolvidos no evento, considera a vinda dos jogos importante, não só para o setor de hotelaria, mas para toda a cidade. “A nossa expectativa é a melhor possível, estamos de braços abertos e preparados para recepcionar todos. Que eles levem daqui não só a lembrança do calor da cidade, mas também do calor humano”, ressaltou.

Sobre os jogos

Os jogos ocorrem de 2 a 13 de novembro em 17 espaços esportivos espalhados por Cuiabá como o Ginásio Aécim Tocantins. Serão 17 modalidades esportivas, sendo 13 individuais e quatro coletivas, configurando como a maior competição universitária do país. A abertura oficial terá show nacional com a banda NX Zero, nesta quinta (3), às 19h, no Aecim. Os ingressos serão trocados por alimentos não perecíveis.

Os JUBs são uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Mato-grossense de Esportes Universitários (FMEU), em parceria com o Governo Federal, Governo do Estado de Mato Grosso e apoio da Prefeitura de Cuiabá.