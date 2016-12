La Niña e aumento dos custos de produção fazem produtores de grãos temerem preços baixos em 2017

O preço de venda das sacas dos grãos de milho e soja no próximo ano será uma das preocupações dos produtores. Fatores climáticos como a chegada do “La Ninã” e o aumento do custo da biotecnologia dos produtos faz com que o setor tema prejuízos na próxima safra.

O presidente da Associação dos Produtores de Milho e Soja de Mato Grosso (Aprosoja-MT) já havia dito que um dos gargalos do setor em 2017 deverá ser a armazenagem dos grãos, que podem ficar a céu aberto (http://www.rdnews.com.br/economia-e-agronegocio/armazenagem-deve-ser-gargalo-na-safra-e-milho-pode-ficar-a-ceu-aberto/78756).

Sobre o preço, Endrigo, que também é produtor, afirmou que em 2016 realizou o travamento de cerca de 20 mil sacas, aproximadamente 1200 toneladas de milho, e que o quadro deve se manter em 2017.

“[A situação] preocupa porque sinaliza preços até abaixo do mínimo em algumas regiões. Deve ficar em R$ 16,50 o preço mínimo. Eu travei na minha região a R$ 19, R$ 18. Então existe ainda a possibilidade de travamento”, alertou.

Ele explicou que existe uma preocupação maior por causa dos aumentos registrados, durante esse ano, nos preços das sementes e da biotecnologia em materiais de milho. Por causa disso, ele afirmou que existem algumas recomendações aos produtores.

“A orientação é que eles [produtores] olhem o custo de produção que efetivamente fizeram, até porque hoje todo mundo já comprou semente, já comprou fertilizante e os defensivos e depois disso venda. Porque se vier tudo na normalidade, os preços vão estar abaixo do que estão hoje”, lembrou.

A questão climática será outra variável que certamente fará com que os grãos possam ter baixa produtividade e preço final já que “a La Niña se configurando aqui nas regiões e La Nina é seca para região sul e Argentina, então isso vai mexer de uma certa maneira com o mercado”.

A La Niña é um fenômeno metrológico que causa o resfriamento das águas do oceano Pacífico. Entre os efeitos da condição no Brasil estão o aumento da estiagem, ou seja, do tempo seco, nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país.

Apesar disso, Endrigo também pontuou que o país não deverá sofrer novamente um déficit de milho no mercado interno, como aconteceu em 2016. Por causa da alta do dólar, principalmente no passado, quando chegou a alcançar mais de R$ 4, a tendência é cambio seja equilibrado nos próximos meses e a exportação não deverá ser uma prioridade imediata.

O presidente argumentou que apesar das dificuldades, o próximo ano deverá ser de recuperação para o setor, que tem muita possibilidade de crescimento.

“É um ano de recuperação, um ano para fazer Mato Grosso voltar a crescer. Nós tivemos a área estagnada [2016]. São 80 mil hectares de crescimento em um horizonte de 9,3 milhões é dizer que não cresceu quase nada. Mato Grosso crescia 600, 700 mil hectares por ano. Nós precisamos avançar. Temos muitas áreas de pastagem degradada que precisa ser integrada na lavoura. Nós temos mercado lá fora para consumir nossos produtos e somos demandados para isso”, defendeu.