Lago de Manso pode produzir até 16 mil t de peixe e renda de R$ 100 mi

Carlos Palmeira Ministro Blairo Maggi, com governador Pedro Taques na entrega de certificados, diz que tenta resolver demanda desde antes de ser governador, mas que isso faz parte da burocracia da máquina pública

Foram entregues, na tarde desta sexta (9), 57 certificados que possibilitarão a criação de peixes no reservatório da usina hidrelétrica de Manso, nos municípios de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia. Poderão ser produzidas no local aproximadamente 16 mil toneladas de peixes, quantidade que deve gerar mais de R$ 100 milhões em receita.

A entrega aconteceu em um evento realizado na sede do governo estadual - no Palácio Paiaguás – e contou com a presença de várias personalidades políticas como o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, governador de Mato Grosso, Pedro Taques, deputados estaduais, federais e secretários estaduais.

A concessão da piscicultura no local valerá por 20 anos e atenderá três parques que serão usados pela agricultura familiar. Além dos 57 certificados entregues na data, outros 39 deverão ser criados a partir do início de 2017.

Além disso, foi anunciado no evento que será permitida na região, através de um decreto, a criação de espécies exóticas de peixes como a tilápia.

A movimentação financeira no local deverá ser de R$ 117 milhões. O início do negócio deverá, ainda, criar aproximadamente 413 vagas de empregos diretos e outras 1.600 de indiretos.

Os certificados dados aos pequenos produtores foram separados na categoria onerosas e não onerosas, ou seja, a primeira foi dada a quem precisa realizar algum tipo de acerto financeiro para utilizar o espaço. O segundo foi dado para quem recebeu uma doação da União e não precisou arcar com nenhum tipo de custo.

Trâmites

O ministro Blairo Maggi explicou que a questão é reinvidicada há muito tempo, desde antes do tempo em que ele foi governador do Estado, mas que isso faz parte do funcionamento burocrático da máquina pública.

“Nós sempre fizemos os encaminhamentos, mas as coisas não avançam na velocidade que nós queremos. Os piscicultores têm pressa, mas o Governo anda muito lentamente nesses processos. Mas não podemos chorar pelo leite derramado, mas, sim, comemorar as novas conquistas”, disse.

Ele comentou também sobre o potencial da atividade que Mato Grosso terá um ganho de produção que ficará entre 20% e 30%. “Essa é uma atividade restrita, mas que tem números expressivos” argumentou sobre a piscicultura.

Blairo também comentou que a questão da agricultura familiar tem importância nacional e que a “a idéia do presidente Temer não é abandonar o pequeno produtor e o micro produtor, e sim criar condições para que ele esteja sempre no mercado”.

O governador Pedro Taques afirmou que a atividade será de extrema importância para Mato Grosso e que a intenção será competir com estados como Mato Grosso do Sul e Rondônia na produção de pescado.

“A piscicultura vai crescer e muito a partir dessas outorgas. Manso pode se tornar um grande pólo produtor de pescado de Mato Grosso e do Brasil, ainda mais com o decreto que libera a [produção da] espécie exótica. Isso irá aumentar e muito a nossa produção”, disse.

Taques lembrou que os produtores poderão conseguir crédito junto à agência de financiamento do estado e que outros órgãos também deverão disponibilizar crédito aos trabalhadores.

“O Desenvolve MT estará junto com o Banco do Brasil e o BDNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] para fornecimento, por exemplo, de até R$ 5 mil para determinado produtor”, disse.

Produtores

A presidente da Associação dos Produtores de São Joaquim, Maria Aparecida de Andrade, contou que a questão está em litígio há mais de uma década e que a entrega dos certificados foi uma vitória pessoal dela e de todos os trabalhadores da região.

“Hoje foi a realização de um trabalho árduo que vem sendo feito desde 2002. Muitos não acreditavam mais nessa possibilidade da gente receber essa cessão de uso. Então hoje para mim é uma realização, já que depois de 14 anos nós conseguimos a implantação do Parque Aquícola de Manso para a agricultura familiar”, revelou.

Maria disse que o trabalho deve iniciar aos poucos, já que o espaço ainda precisa do maquinário.

“Hoje nós temos só reuniões para capacitação em um barracão de estrutura metálica. Apesar disso, os produtores já receberam qualificação do Sebrae e do Empaer e hoje todos já estão qualificados para começar o trabalho. Todos eles já têm noção do que é criar peixe em tanques-rede”, pontuou.

O produtor familiar Virgílio Pereira dos Santos disse que “os benefícios [da concessão das certificações] são inúmeras. Vai gerar empregos e ainda vai poder melhorar a vida financeira das pessoas que a partir de agora terão uma renda extra”.

Ele ressaltou, porém, que a questão de crédito ainda preocupa. “Nós ainda dependemos de meios financeiros, já que não conseguimos parcerias de bancos ou empresas, alguém que financie nossa produção ali. Na produção a gente precisa de tanques, barcos, enfim, temos bastante coisas que vamos necessitar agora e que devemos começar a procurar”, finalizou.