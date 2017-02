Legislação tornará mais rigoroso o mercado de carnes em Mato Grosso

Rdnews Deputado Wagner Ramos diz que frigoríficos usam venda no varejo para mascarar origem duvidosa

O mercado mato-grossense de carnes está às vésperas de mudanças que o tornarão seletivo e adequado às normas mais exigentes de segurança alimentar. A Assembleia está pronta para confirmar – em votação final – que açougues, supermercados e comerciantes de carne em geral fiquem obrigados a expor aos consumidores – em local visível, o nome, telefone, endereço e número da inspeção do frigorífico fornecedor do produto de origem animal exposto à venda.

A matéria foi apresentada pelo deputado Wagner Ramos (PSD) em fevereiro de 2016, por meio do Projeto de Lei n° 30/2016. Pouco menos de dois meses depois – em 7 de abril seguinte – ela deu entrada na Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, recebendo parecer favorável pouco mais de outros três meses depois – em 14 de julho. Após novo período idêntico, no dia 27 de outubro seguinte, o projeto foi aprovado em 1ª votação.

Na sequência, foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Ao justificar seu projeto, Wagner alertou que alimentos aparentemente normais podem abrigar micro-organismos capazes de provocar sérias doenças ao consumidor. Segundo ele, com a carne não é diferente e – quando não está apropriada para o consumo – ela pode colocar em risco a saúde da população. “De modo inconsequente e pela dificuldade do controle de qualidade, ainda existem inúmeros estabelecimentos que usam de subterfúgio da venda no varejo de carne fora da embalagem original para mascarar a sua origem duvidosa”, observou o parlamentar.

Penalidades

Nos casos de descumprimento ao disposto no projeto – sem prejuízo da imediata apreensão do produto, serão aplicadas as penalidades e as multas previstas no Código de Defesa do Consumidor – a Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Além disso, o Poder Executivo designará o órgão competente de sua administração direta para fiscalizar o cumprimento das normas, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos e instituições do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. (Com Assessoria)