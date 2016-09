Levantamento do IBGE mostra que MT fecha mais empresas do que abre

Pela quinta vez, desde 2008 quando o estudo começou, Mato Grosso fechou mais empresas do que abriu. A última publicação, divulgada na última semana, traz números de 2014, nos quais mais uma vez empresas saíram do mercado. Foram 19 mil ante as 16 mil criadas naquele ano. Os dados são referentes à Pesquisa Demografia das Empresas, divulgadas pelo IBGE. Assim, o balanço foi feito no início da crise econômica, que se agrava desde 2015.

O levantamento mostra que, ao todo, Mato Grosso chegou a ter 86,3 mil empresas em 2014, uma retração de 3,3% se comparadas com as 89,3 mil do ano anterior, ou seja, 2,9 mil empreendimentos a menos. Destas, mais de 12,3 mil foram fundadas naquele ano, enquanto outras 19 mil eram retiradas de atividade.

Nos anos de 2012, 2011, 2009 e 2008 o cenário se repetiu. Para se ter ideia, há cinco anos, os números eram bem parecidos em relação aos constatados no último ano do levantamento, 13,2 mil foram abertas e mais de 18,7 mil fecharam as portas.

Quando se trata de Brasil, 2014 foi o ano em que pela primeira vez, desde 2008, a diferença entre o número de empreendimentos que entraram e saíram no mercado foi negativa. As saídas totalizaram 944 mil empresas, enquanto as entradas somaram 726,3 mil.

Número de empregados

Em relação a taxa de ocupação, entre 2008 e 2014, Mato Grosso apresenta saldo positivo de 214 mil trabalhadores assalariados. De 2011 para 2012, foi o período em que este número mais cresceu, 53 mil se juntaram ao bloco. Em 2014, o Estado fechou o ano com 739,9 mil trabalhadores assalariados. Só de folha de pagamento foram pagos mais de R$ 21,7 bilhões em salários e remunerações. Isso representa cerca de 1,5% do total brasileiro. Já o salário médio mensal do trabalhador mato-grossense ficou em 2,9 salários mínimos, abaixo da média nacional que chegou a 3,2 salários mínimos. Mato Grosso só não ficou atrás dos salários pagos no Nordeste do país, que variaram entre 2,3 e 2,8 salários mínimos.