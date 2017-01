Linha comercial Barra a Cuiabá já transportou mais de 2 mil pessoas

Edevilson Arneiro/Secom-BG Expectativa da Azul é que, com final de ano e férias, movimento atinja casa dos 3 mil passageiros

Em menos de dois meses de operação, o voo comercial operado pela Azul Linhas Aéreas de Barra do Garças a Cuiabá, já transportou 2,1 mil pessoas. Os números foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Além do transporte de passageiros, o Aeroporto Piloto Bub teve uma movimentação de mais de 5 mil pessoas nesse período.

De acordo com a ANAC, em 24 dias de operação, ocorreu uma pequena margem de diferença entre o número de passageiros que decolaram em Cuiabá e pousaram em Barra do Garças, com 74 pessoas favoráveis à Capital. A ocupação média foi de 51 passageiros Barra-Cuiabá (73%) e 55 Cuiabá-Barra (78%). Os voos operam de domingo a sexta.

A expectativa da empresa é que, nesta reta final de ano e no período de férias, a movimentação atinja a casa dos 3 mil passageiros. Pelo site da Azul, as passagens são comercializadas a partir de R$ 79,9, conforme a ocupação.

Barra a Goiânia

Diante da lotação dos voos Barra-Cuiabá e ao inverso, a prefeitura de Barra do Garças já iniciou as tratativas com a Azul para a ampliação de outras linhas, como Goiânia (GO) e Brasília (DF). "Foram mais de 16 anos sem linha área e todo o nosso empenho valeu a pena. Uma parceria com o Governo do Estado que está resultando nesse sucesso, além de impulsionar o turismo e trazer novos investidores para Barra do Garças", destacou o prefeito Beto Farias. (Com CBG On Line/Aviação de MT)