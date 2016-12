Lojistas de Cuiabá e VG temem por vendas fracas, mas abrem no feriado

Assessoria Ruyter Barbosa, diretor da CDL Cuiabá, diz que feriados são ruins para comércio porque geralmente as pessoas optam por viajar, em data é prolongada, ou optam por descanso em casa com os familiares

Apesar de temerem baixo movimento de clientes, a maioria dos lojistas de Cuiabá e Várzea Grande deve abrir seus estabelecimentos no feriado desta quinta (8), quando será consagrado o dia da Imaculada Conceição de Maria. O entrou em contato com alguns empresários da Capital e da cidade vizinha para saber das expectativas de vendas.

A gerente da loja Megamodas, Dione Silva, argumentou que o estabelecimento abrirá porque geralmente tem bons resultados no período. “Nós esperamos uma procura maior [na quinta]. Por causa da proximidade com o Natal, acreditamos que o fluxo de pessoas será considerável. Pelo menos no ano passado, a gente teve esse bom retorno”, lembrou.

Dione afirmou que as vendas em 2016 oscilaram bastante e que nesse final de ano a loja precisa aproveitar todos os dias possíveis para vender, para, quem sabe, diminuir um pouco o mal resultado do acumulado.

A empresária Danielle Luiza Thomazini, que é dona da loja Bazar do Chocolate, situada em Várzea Grande, disse que sua loja deve abrir por conta do seu tipo de negócio, que é gerido exclusivamente por ela. “Como eu não tenho funcionários e nem despesas extras, eu prefiro abrir a loja. O ar condicionado, por exemplo, eu preciso ligar de qualquer jeito, por conta dos chocolates que eu vendo. Por causa disso eu abro”, afirmou.

Ela disse que se o movimento for satisfatório, deve trabalhar entre 8h e 20h. Danielle, porém, está receosa com o dia. “Eu devo abrir bem cedo. Daí, se não tiver movimento e eu ver que os outros comércios também estão fechados, eu também fecho. Eu acho a data um pouco ruim porque as pessoas geralmente não têm intenção de comprar nessas datas”, declarou.

O empresário Aguinaldo Barbosa, que gere uma unidade do Supermercado Paulista, também em Várzea Grande, disse que os feriados mais atrapalham os comerciantes do que ajudam. Seu empreendimento deve funcionar até o meio dia. “É uma data muito ruim para a gente [os lojistas]. Eu acabo dispensando meus funcionários e peço a ajuda de alguns familiares para que eu não precise fechar completamente. Feriado custa muito caro para a gente e principalmente com essa crise tem nos onerado ainda mais”

Ele afirmou que não passou aperto esse ano, mas que acredita que a situação do país tende a piorar. Segundo ele, “50% do comércio está totalmente quebrado”.

Portas fechadas

Já Iara Nunes, gerente da Papelaria Dunorte, do Centro de Cuiabá, contou ao que a loja deverá fechar por conta do ônus gerado pela data. “Em feriados, a gente precisa pagar as horas dobradas para os funcionários. E levando em consideração a atual situação, de crise, acaba não compensando para a gente”, pontuou Iara.

Ela reiterou que feriados atrapalham o movimento do comércio e disse que torce para que no ano que vem as coisas melhorem, porque, de acordo com ela “o ano foi negativo”.

Ponto facultativo

O feriado de quinta fará com que, além do comércio, shoppings, agências bancárias e órgãos municipais tenham um horário de funcionamento diferenciado. A data passou a ser considerada feriado em 24 de agosto de 2012.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), Ruyter Barbosa, disse que “a maioria das lojas devem abrir por ser final de ano, ou seja, é uma época que nós precisamos de boas vendas”.

Ele lembrou que a data será facultativa aos comerciantes e que isso foi decidido, no início do ano, em uma Convenção Coletiva do Trabalho.

Apesar dos portões abertos, o presidente lembrou que existe certo receio com os feriados e principalmente por conta do momento econômico vivido pelo país. “Isso acontece muito nesse tipo de ocasião, principalmente nos últimos tempos. Muitos lojistas e comerciantes abrem cedo, esperam dar meio dia. Dependendo do movimento da manhã, eles fecham depois do almoço porque o estabelecimento não movimentou quase nada”, explicou.

Ruyter apontou ainda que os feriados são ruins para o comércio porque geralmente as pessoas optam por viajar, quando a data é prolongada, ou optam por um descanso em casa com os familiares.