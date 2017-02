Lojistas projetam acréscimo de até 15% nas vendas para Folia de Momo

Gilberto Leite Expectativa de lojistas na Capital é que festa popular renda melhores frutos do que a do ano passado

Lojistas de Cuiabá esperam um aumento de até 15% nas vendas de adereços, fantasias e artigos para o Carnaval. A expectativa é que a festa popular deste ano renda melhores frutos do que a do ano passado, onde muitos amargaram queda nas vendas.

Já a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL) não manifesta o mesmo otimismo em relação ao crescimento nas vendas e projeta acréscimo entre 1% e 3% para as vendas da folia de Momo.

A empresária Raida Faris, dona do Shopping Center da Criança, contou ao que o movimento em sua loja neste ano está satisfatório e que os consumidores estão dando sinais de que a crise está passando. Sua previsão é que as vendas aumentem 10% para este carnaval.

Ela pontua que o seu empreendimento, de maneira específica, consegue se manter bem por causa do apelo do Carnaval entre os de menor idade. “Para a gente é bom porque as escolas sempre realizam alguma festinha temática e pedem para as crianças irem de fantasia. Além disso, temos os casos das matinês que acontecem e também fazem com que mães e pais procurem alguma roupa para o filho”, explicou.

Raida comenta que, entre além das peças, produtos como confetes e espuma têm boa saída por terem preços mais acessíveis. O período de Carnaval, segundo ela, via de regra faz com que as compras em sua loja aumentem em aproximadamente 20%.

Ano todo

Apesar disso, ela defende que as fantasias “diferentemente da Festa Junina, que só vende aqueles trajes em junho e julho, acabam vendendo o ano todo. Sempre tem uma festinha específica para as pessoas se divertirem se vestindo com a roupa de algum personagem ou pessoa”.

Gilberto Leite Silvana Escudero há 4 anos assiste Carnaval de rua de Chapada dos Guimarães com o marido e o filho

O gerente da loja Mundo Festas, Esllen Alan Barbosa de Oliveira, afirmou que a expectativa em relação ao balanço final do Carnaval desse ano é “altíssima”. “Precisamos esquecer esse negócio de crise e ir batalhar. Foram três semanas em que muitos aqui [na loja] nem dormiram direito. As duas horas de almoço acabaram virando uma hora e se bobear nesse final de semana vai virar trinta minutos”, comentou de forma bem humorada.

A loja estava bastante movimentada no momento em que a reportagem foi ao local. Respondendo a essa demanda, o funcionário respondeu às nossas perguntas, de maneira muito solicita, enquanto ia repondo alguns itens nas prateleiras.

Ele também disse que a empresa espera um aumento de cerca de 15% nas vendas. A expectativa é que dessa vez alguns produtos um pouco mais caros sejam adquiridos pelos foliões. “Nos últimos anos, saiu muita coisa barata tipo óculos colorido, peruca ou até confetes mesmo. O pessoal estava sem muito dinheiro e comprava essas coisas. Uma família de 4 pessoas que vinha até aqui com R$ 100 fazia a festa”, lembrou.

Foliões

A enfermeira Carolina Campos conta que estava procurando fantasias para uma festa de Carnaval escolar das duas filhas de 3 e 6 anos. Olhando a seção de roupas de princesa, ela argumentou que esse tipo de adereço é o preferido de suas crianças. “Na verdade, nunca é barato esse tipo de coisa. E como não podia ser diferente, esse ano os preços estão praticamente a mesma coisa", cita.

A jovem disse que, pessoalmente, ela e o marido não comemoram a data e que, por isso, dificilmente compram algum tipo de adereço especial ou fantasia.

Gilberto Leite Empresária Osvaldina Calista buscava adereços que complemntam roupa para Carnaval na academia

A dona de casa Silvana Escudero contou à reportagem que há 4 anos participa do Carnaval de rua de Chapada dos Guimarães com o marido e com o filho pré-adolescente. “É um espaço bastante animado, familiar, tranquilo e seguro. Então desde que a gente foi pela primeira vez, não paramos mais”, afirmou.

“Na verdade, eu não procurei nenhuma fantasia muito complexa. Eu só vim procurar alguma coisa para colocar na cabeça para poder aproveitar a festa. E a gente sempre compra também uma espuma para poder brincar um pouco mais”, relatou.

A empresária Osvaldina Calista estava procurando somente adereços para combinar com uma roupa específica que ela havia escolhido para festejar com os amigos em uma festa de Carnaval que será realizada na academia em que pratica exercícios físicos. “O que eu acho bacana é que todos os alunos participam, então aparece gente de todas as idades. Daí o pessoal coloca marchinhas a gente dança, canta e se diverte muito”, argumentou.