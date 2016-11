Mais de 100 estações meteorológicas privadas de MT podem compor base

Reprodução Nos próximos dias, Inmet lançará de forma gratuita um aplicativo de previsões climáticas para celular

Nesta quinta, representantes da Diretoria da Aprosoja visitam a unidade da Embrapa Monitoramento por Satélite, em Campinas. A agenda complementa a reunião do início da semana com o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Francisco de Assis Diniz. Na pauta, o uso de tecnologia para aperfeiçoar as previsões climáticas.

“O clima é um importante item na composição dos fatores de produção. Do ano passado para cá, especificamente, ficou mais clara essa tendência devido ao impacto prejudicial que a forte seca causou nas lavouras. Se até então era possível contar com certeza de sol e chuva nas horas certas, agora o agricultor tem que ficar sempre atento a como está o tempo lá fora”, observa o diretor técnico da Associação, Nery Ribas.

Na oportunidade, o diretor do Inmet antecipou que, em 2017, o instituto irá ampliar sua base com a inclusão de mais cinco novas estações meteorológicas. Mas a grande notícia é a possibilidade de adicionar no sistema do órgão as mais de 100 estações meteorológicas privadas já existentes e em funcionamento por todo o estado. “O que nos daria maior acuidade nas previsões”, afirma Nery.

A possibilidade é grande, mas há desafios tecnológicos. Os equipamentos devem ter conexão com o sistema adotado pelo Inmet, e, para checar alguns exemplos na prática, a Aprosoja realizou uma rápida visita com os técnicos do instituto a Campo Verde. O objetivo era verificar a tecnologia adotada em algumas estações em funcionamento no município, que fica a 130 km de Cuiabá.

Assis Diniz revelou também que, nos próximos dias, o Inmet lançará de forma gratuita um aplicativo de previsões climáticas para celular. Inicialmente na plataforma Android, mas com posterior ampliação. “A intenção é deixar a previsão do tempo a um clique da mão”, explica.

Já a visita à Embrapa Monitoramento por Satélite, que ocorre nesta quinta (3) terá uma função complementar à conversa iniciada com o Inmet. “De todas essas aproximações, sairão ideias para o nosso planejamento de 2017, que já está em curso. A intenção é identificarmos o que há de melhor para podermos oferecer ao nosso associado no quesito meteorologia”, detalha Nery.

Também participam da visita à Embrapa Monitoramento por Satélite o diretor administrativo e vice-coordenador da Comissão de Defesa Agrícola, Alexandre Schenkel, o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) e o Instituto Mato-grossense do Algodão (Ima). (Com Assessoria)