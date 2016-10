Mais de 48% dos pecuaristas de MT investiram em suas propriedades

Reprodução Na engorda, o mato-grossense reforça a tradição do "boi a pasto" que abrange 81,5% do rebanho

Na hora investir na propriedade, o pecuarista mato-grossense tem como foco a intensificação da produção. É o que aponta o Panorama da Pecuária de Mato Grosso 2016, divulgado nesta terça (04), pela Acrimat. O documento aborda os sistemas de produção e também métodos utilizados na melhora da produtividade.

Realizado em parceria com o Imea, o estudo faz parte do Acrimat em Ação e analisou os dados de 2.481 questionários, respondidos por pecuaristas de pelo menos 30 municípios, no primeiro semestre deste ano. Um crescimento de 69% em relação ao ano anterior, em que 1.469 pecuaristas foram ouvidos.

De acordo com o levantamento, o "ciclo completo" é o mais frequente nas propriedades, seguido da "cria", e juntos, eles representam mais de 60% dos sistemas de produção do estado. Na engorda, Mato Grosso reforça sua tradição no "boi à pasto", que abrange 81,5% do rebanho estadual. Para o superintendente da Acrimat, Francisco Manzi, este número confirma o reflexo dos investimentos e esforços dos pecuaristas no manejo de suas pastagens. As modalidades de confinamento e semi-confinamento são as menos utilizadas pelos pecuaristas, apenas 6,4% e 12,1%, respectivamente.

Conversão

As pastagens ocupam 70,3% da área produtiva total do Estado com 23,5 milhões de hectares. Dos pecuaristas entrevistados, 30% realizaram a conversão de pastagem para agricultura nos últimos anos. Dos que realizaram, o que chama atenção é o fato da grande maioria, 62%, ter utilizado a técnica para reformar suas pastagens, sem abandonar a atividade haja vista que apenas 3,89% afirmaram estar mudando de atividade.

Os cuidados com a produção de alimento para o rebanho tem impactado positivamente os ganhos do produtor. Metade dos que realizaram a integração observaram uma melhora na produtividade e outros 41% viram sua produção aumentar. Dos que ainda não promovem a integração de culturas, 58% pretendem fazê-la nos próximos anos.

Investimentos

Divulgação Fábio da Silva, gerente de Projetos da Acrimat, sugere foco na comercialização

Na intensificação, o estudo mostrou que 48,5% dos pecuaristas investiram nos pontos fortes de produção. Dos que investiram, 35,4% optaram em aplicar recursos na alimentação e nutrição com manejo de pastagem e suplementação a pasto. Outros 27,7% preferiram investir na infraestrutura da propriedade, com a compra de piquetes, bebedouros e balanças. E por fim, 22% decidiram melhorar o rebanho, investindo em genética com a compra de touros e inseminação artificial.

Dos 1247 produtores que não realizaram intensificação, 45% alegaram dificuldade na hora de obter de crédito. Enquanto outros 30,5% dos entrevistados disseram não ver necessidade de realizar intensificação em suas propriedades.

Desafio

O Panorama reitera, que a pecuária rentável passa pela gestão e planejamento de cada etapa de seus ciclos. Mesmo com investimentos nas mais diferentes áreas, o pecuarista ainda enfrenta um grande desafio: a comercialização do rebanho. Para o gerente de Projetos da Associação, Fábio da Silva, não adianta o produtor ser eficiente somente da porteira para dentro. “Ele precisa estar preparado para comercializar sua produção e garantir margens de lucro”. Ele cita, por exemplo, a negociação a termo, que previne a oscilação de preços e traz mais segurança nas margens de negociação. “Essa modalidade poderia ser mais explorada pelos produtores”, finaliza.