Mais de 620 vagas estão abertas e em Cuiabá salário chega a R$ 3 mil

O Serviço Nacional de Emprego (Sine) está com 626 vagas de emprego durante esta semana. Somente em Cuiabá são mais de 110 vagas para atuação em áreas que exigem formação básica, nível médio ou superior.

Entre as oportunidades na capital, 83 são voltadas para o público geral e possuem salários que chegam a R$ 3 mil, como por exemplo, para farmacêutico. O restante, 28, são voltadas exclusivamente para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Já no interior do Estado, existem oportunidades para os municípios de: Água Boa (747 km de Cuiabá), Alto Taquari (490 km de Cuiabá), Diamantino (183 km de Cuiabá), Colíder (633 de Cuiabá), Juara (696 km de Cuiabá), Confresa (1.668 km de Cuiabá), entre outros.

Somente em Lucas do Rio Verde (333 km de Cuiabá), estão anunciadas mais de duzentas vagas. Operador de processo de produção, mecânico, trabalhador da pecuária, almoxarife e lubrificador de máquinas, estão entre as vagas de trabalho disponíveis.

Para se candidatar a uma das vagas, basta o interessado procurar uma unidade do Sine presente em seu município, apresentando documentação básica, carteira de trabalho e currículo. Em Mato Grosso, são 27 unidades do órgão, espalhadas em 26 municípios.

Intermediação

Vinculado a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Sine é o órgão responsável por realizar a intermediação de mão-de-obra entre o trabalhador e empregador. Somente no ano passado, cerca de quinze mil mato-grossenses retornaram ao mercado de trabalho, por seu intermédio.

Nos postos do Sine também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da Carteira de Trabalho Digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portal http://maisemprego.mte.gov.br e acompanhe as vagas de emprego em cada região.

