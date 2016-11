Mais de 80% dos mato-grossenses devem usar 13º para pagar dívidas

Mais de 80% dos mato-grossenses e dos brasileiros devem utilizar o 13º salário para pagar, neste final de ano, dívidas já contraídas com o cartão de crédito, cheque especial e prestações. Segundo um estudo divulgado nessa semana, 81% dos entrevistados disseram que utilizarão esse dinheiro extra para arcar com esses débitos. O número é 9,46% maior do que o registrado no ano passado.

. Dívidas com o cartão de crédito devem ser pagas com o dinheiro do 13º salário

A situação é percebida também em Cuiabá. A enfermeira L.C.O, servidora na Prefeitura de Cuiabá, conta que ganha R$ 1,2 mil por mês e vai usar o 13º para pagar as dívidas de um cartão de crédito. Para usar uma pequena parte do dinheiro com a ceia de Natal, terá que parcelar as dívidas do segundo cartão.

De acordo com Emanuel Daubian, professor de economia da Universidade de Cuiabá (Unic) e da Fundação Getúlio Vargas, os números devem refletir a realidade de Cuiabá e de Mato Grosso porque “o endividamento sempre cresce quando o desemprego aumenta. E ele (desemprego) chegou no Estado”.

Ele argumenta que as dívidas funcionam como uma “bola de neve”, elas vão crescendo a partir do momento em que a pessoa não consegue mais arcar com as suas obrigações financeiras. Além disso, ao não pagar suas contas, as taxas começam a incidir sobre o valor devido, transformando tudo em um perigoso ciclo de inadimplência.

“As taxas de juros servem para os bancos justamente compensarem o valor que está em débito com os consumidores. E a tendência é que elas caiam assim que as pessoas vão quitando suas dívidas. É uma via de mão dupla. Ela pode subir ou descer de acordo com o pagamento ou não dos débitos”, afirma.

Emanuel explica que apesar de Mato Grosso viver bons momentos com agricultura e a pecuária, o saldo de endividamento pouco reflete na questão por causa do mecanismo empregatício do setor.

“O agronegócio, de maneira geral, emprega diretamente poucos trabalhadores. Tirando os pequenos produtores rurais, as pessoas que trabalham com soja e milho, por exemplo, tendem a ganhar um pouco mais que a média. O endividamento afeta mais os pobres, quem ganha pouco”, pontua.

O docente ainda lista alguns fatores que devem ser levados em consideração para que o consumidor não entre em mais dívidas: ele sugere que a pessoa “abra o guarda roupa e o armário” e verifique se está mesmo preciso de determinado item; evite comprar coisas de valores altos com prazos elevados; evite, ao máximo, utilizar o cartão de crédito, já que o não pagamento da fatura faz com que a pessoa caia nos juros rotativos, que ultrapassam os 400% ao ano; não se esqueça das dívidas extras que incidem nos primeiros meses do ano novo como o IPVA e IPTU; e a última é, se possível, deixar para comprar no começo do ano seguinte, já que alguns itens que não foram negociados no final do ano chegam ao consumidor a preços mais acessíveis.

Levantamento

A pesquisa sobre o 13º foi realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). O balanço ainda mostrou que a parcela do salário, que deve ser paga pelas empresas nos dias 30 de novembro (1ª parcela) e 20 de dezembro (2ª parcela), foi lembrado por apenas 8% das pessoas como um recurso para a compra de presentes no Natal.

Segundo a entidade, o número reflete a redução da atividade econômica, o aumento do desemprego e a alta das taxas de juros que geraram a inflação e, consequentemente, o endividamento dos consumidores.

Além dos que pretendem utilizar o dinheiro extra para pagar dívidas já contraídas e comprar alguns produtos, o levantamento mostrou ainda que entre as pessoas ouvidas, 6% devem usar a quantia para quitar as despesas do começo do ano (como IPVA, IPTU e materiais escolares); 4% já receberam alguma parte ou todo o 13º; 2% deve poupar a quantia e 1% deve utilizar parte do dinheiro para realizar compras e reformas para a residência.

Entre as dívidas que deverão ser quitadas estão o cartão de crédito (48%), cheque especial (41%), dívidas com financiamento bancário em atraso (5%), dívidas com prestações do comércio em atraso (2%) e dívidas diversas em atrasado como escola, telefonia, cheque e tarifas públicas (2%).

Gastos

Os consumidores que gastariam a fatia com presentes, responderam que seus principais objetos de desejo são roupas (72%), celulares (66%) e outros eletrônicos como máquinas fotográficas, TVs, home theater e aparelhos blu-ray (61%). Essa pergunta possibilitou uma múltipla escolha.

Os gastos nos presentes devem ficar, em grande parte, entre R$ 200 e R$ 500 (43%); R$ 100 e R$ 200 (33%) e até R$ 100 (18%). A forma de pagamento mais votada foi a de recursos próprios, com cheque ou cartão de débito (86%).