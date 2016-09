Mais de R$ 2,4 bi deixam de circular com quebra de 7 t da safra de milho

Reprodução Levantamento revela que quebra gerou decréscimo de R$ 274 milhões no Valor Bruto da Produção

Mais de R$ 2,47 bilhões deixaram de circular no Estado, devido à quebra de 7,2 toneladas da 2ª safra de milho em Mato Grosso. O valor é estipulado considerando o preço médio da comercialização desta safra que está em R$ 20,29 por saca. Os números foram apresentados no último levantamento do Imea, que apresentou alguns reajustes em relação às últimas projeções.

Só de ICMS o Estado deixou de arrecadar cerca de R$ 272 milhões, conforme o publicou em matéria anterior. O dado é resultado do estudo “Impactos Econômicos da quebra de safra de milho em Mato Grosso”, realizado pelo Imea a pedido da Aprosoja. O levantamento revela ainda que esta quebra acarretou o decréscimo de R$ 274 milhões no Valor Bruto da Produção (VBP).

Ao todo, foram produzidas 18,9 milhões de toneladas, uma queda de 27,8% se comparada com a safra anterior. O valor ainda ficou abaixo da estimativa inicial que estava em R$ 19,3 milhões de toneladas. O principal motivo da quebra foi a instabilidade climática e, principalmente, a falta de chuva nas lavouras mato-grossenses.

Em relação à produtividade, o número também apresentou queda. Neste ciclo, foi consolidada a produtividade de 74,2 sacas por hectare ante as 108,6 sacas da anterior, queda de 31,6%. Como o presidente da Aprosoja, Endrigo Dalcin, já comentou ao , ao menos 26 municípios decretaram situação de emergência em razão das quebras, sendo a região Nordeste a mais afetada. “Já conseguimos, junto ao Governo Federal, a renegociação das dívidas de investimento dos produtores nestes municípios. E muitos já conseguiram negociar com as trades”.

Quanto à área semeada, manteve-se inalterada 4,25 milhões de hectares, número 5,6% maior do que os 4,02 milhões hectares da safra 2014/2015.