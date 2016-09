Marfrig faz 1º embarque de carne bovina in natura do Brasil para EUA

Divulgação Exportação abre caminho para os pecuaristas de MT, que também deve vender carne para os EUA

Após um imbróglio de quase 20 anos, a empresa de alimentos Marfrig realizou o primeiro embarque de carne in natura brasileira para os Estados Unidos. Em nota, divulgada neste domingo (18), o grupo comemora o feito e diz que isso só foi possível graças à agilidade do ministério da Agricultura, que concluiu as negociações que já duravam décadas.

“Com agilidade e desburocratização do sistema conseguiu, em tempo recorde, efetivar a abertura deste mercado. E em apenas 45 dias após a assinatura da abertura do mercado, o Brasil embarca o primeiro contêiner de carne in natura para os EUA”, diz nota.

Este foi o primeiro embarque do gênero realizado em todo o país após a abertura recente do mercado norte-americano. A Divisão Beef da Marfrig Global Foods enviou um contêiner para o país norte americano com carnes provenientes da produção dos dias 14 e 15 de setembro da unidade de Bataguassu, em Mato Grosso do Sul.

Outras cinco unidades do grupo já estão autorizadas a exportar para aquele país, mas as operações serão iniciadas conforme o programa produtivo da companhia.

Para a empresa, a abertura do mercado americano é uma excelente oportunidade para indústria brasileira, que deverá ocupar parte significativa da quota, sem taxação, de 64 mil toneladas de carne. Desse total, Mato Grosso deverá ser o responsável por 25% das exportações, ou seja, aproximadamente 16 mil toneladas.

O mercado dos EUA é um dos maiores consumidores globais de carne bovina e poderá representar exportações na casa dos U$S 900 milhões de dólares para o Brasil, segundo levantamento do governo federal. Além disso, abre caminhos para novos mercados como o do Japão, Coreia do Sul, Canadá e Malásia.

O Brasil já vende carne industrializada para os EUA (maior importador do produto brasileiro), mas não cortes in natura, conforme o já comentou.

Marfrig

A Divisão Beef da Marfrig Global Foods é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, com operações na América do Sul.