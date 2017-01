Mato Grosso registra mais de 80 mil linhas de celular canceladas em 2016

Reprodução Queda de mais de 80 mil assinaturas de 2016 deixou o Estado com 4 milhões de linhas ativadas

Mato Grosso registrou em 2016, pelo segundo ano consecutivo, uma queda no número de linhas de celulares. Entre dezembro do ano passado e dezembro de 2015, 80.755 linhas foram canceladas pelos mato-grossenses. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Apesar do número, a queda representou um recuo de apenas 1,9%, o quarto menor do país durante o ano passado. Somente Roraima, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo tiveram quedas menores. O Brasil perdeu, no período, mais de 13 milhões de linhas móveis.

Em comparação com o último mês de novembro, dezembro fez com que o Estado perdesse 34.829 mil linhas, um decréscimo de 0,8%.

A queda de mais de 80 mil assinaturas de 2016 deixou o estado com 4 milhões de linhas ativadas, contra as 4,1 milhões que tinha em 2015. A redução foi bem menor se comparada com a registrada há dois anos, quando mais de 556 mil linhas foram canceladas, o que representou, à época, uma queda de 11,7% das linhas totais.

Mato Grosso vinha registrando altas nos números de linhas de celulares desde o ano de 2009. Durante esse período, o Estado chegou a ganhar 586 mil linhas novas em 2011, o que comparado ao ano anterior representou uma subida de 17,1%.

Cenário

O Brasil tinha em dezembro de 2015 cerca de 257,8 milhões de linhas telefônicas. O cancelamento de 13 milhões de linhas no ano passado deixou o país com 244 milhões de linhas, o que representa um decréscimo de 5,33%.

Somente as linhas pré-pagas, porém, sofreram com os cancelamentos no país. Foram mais de 19,8 milhões de serviços do tipo encerrados, enquanto os planos pós-pagos cresceram em 6 milhões de linhas.

A empresa que mais foi afetada foi a Oi. Em 2016, 5,9 milhões de linhas foram canceladas, deixando a companhia com um saldo de linhas 12,3% menor. A segunda pior no quesito foi a Claro, que perdeu 5,8 milhões de linhas móveis, o que gerou uma redução de 8,8% no seu número de assinaturas.

Cancelamentos

A Anatel explicou que a diminuição do número de linhas é uma resposta à diminuição do valor da interconexão entre as redes fixas e móveis e do valor da remuneração de uso das prestadoras móveis, que permitiu novas ofertas de serviço com redução nos valores praticados para chamadas para as redes de outra prestadora.

Por causa disso, o mercado para os aparelhos que suportam múltiplos chips perdeu espaço, gerando cancelamento dos clientes que possuíam linhas móveis de operadoras diferentes. A crise econômica foi outro dos fatores que contribuiu com a diminuição.