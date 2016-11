Mato Grosso tem rebanho 100% livre de animais de origem estrangeira

Reprodução Com morte do animal, MT fica em situação privilegiada de não ter animal com registro de importação

O último animal de origem estrangeira no Estado foi sacrificado por uma comissão de monitoramento e controle de sanidade animal. A ação aconteceu na última semana de outubro, em uma fazenda de Porto Esperidião, indicada para animais que venham de países que registraram casos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), mais conhecida como “Mal da vaca louca.

Com a morte do animal, Mato Grosso fica em situação privilegiada de não ter nenhuma animal com registro de importação em seu território, conforme explicou o gerente de relações institucionais da Acrimat e médico veterinário, Nilton Mesquita Júnior.

Nos últimos dois anos, a Comissão de Sacrifício Animal de Mato Grosso rastreou, monitorou e sacrificou 11 animais que vieram de outros países para o Estado. O controle de entrada de animais estrangeiros é realizado pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/Mapa) e Indea, via SISBOV – sistema de rastreamento bovino.

Desde os primeiros casos da doença, qualquer animal estrangeiro que entra no Estado é avaliado e técnicos orientam o proprietário do animal sobre os protocolos de sanidade.

No caso da vaca de Porto Espiridião, o rastreio vinha sendo feito há anos, acompanhando a vida útil do animal e em contatos constantes com o proprietário. Seguindo o protocolo de sanidade animal, é obrigatória a análise de tecido encefálico para se excluir o risco da doença. A coleta do material se dá quando é feito o sacrifício ou quando o animal morre de causas naturais. “E esse ponto é uma opção do criador. Nesses últimos dois anos, através de um movimento de conscientização realizado pela comissão, os pecuaristas que ainda tinham esses animais, entenderam a importância do controle e análise de material via sacrifício” explica Nilton.

Comissão

Criada em 2001, a Comissão é composta por médicos veterinários do Mapa, Indea e Acrimat e tem como objetivo rastrear, avaliar, sacrificar e abrir o processo indenizatório do animal. Desde 2001, foram 50 animais abatidos no total. O caso em Porto Esperidião era o último acompanhamento de animal estrangeiro em MT. “O monitoramento continua agora nas propriedades e frigoríficos na vigilância contínua da mitigação de risco”, destaca Donizete Mesquita, fiscal federal agropecuário do Mapa, em Mato Grosso.

Segundo o superintendente da Acrimat e médico veterinário, Francisco Manzi, outro fator decisivo para manutenção do status de risco insignificante no Estado, é sua vocação de “boi a pasto”. “Com 80% dos animais criados exclusivamente em pastagens, as rações não contêm nenhum ingrediente de origem animal, principal fonte de contaminação da doença”, destaca. (Com Assessoria)