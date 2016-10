Melhoramento da fibra é discutido no Workshop da Qualidade do Algodão

Reprodução Mato Grosso é responsável por quase 70% da produção brasileira e acaba de encerrar a colheita

Diversos representantes da cadeia produtiva do algodão se reuniram em Cuiabá, nesta sexta (7), para discutir melhoramentos da fibra, durante o IV Workshop da Qualidade do Algodão. Mato Grosso é responsável por quase 70% da produção brasileira e acaba de encerrar a colheita, cuja produção está estimada em pouco mais de 926 mil toneladas.

Além de das diversas formas de utilização da fibra, o algodão tem um papel de destaque na geração de divisas. A exemplo de Brasil, no ano anterior, cerca de 834 mil toneladas da pluma foram exportadas geando uma receita na ordem de US$1,29 milhões.

Para o presidente da Ampa e do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt), Gustavo Piccoli, o setor produtivo do algodão, bem como as entidades representativas estão empenhados em promover o debate e a troca de conhecimentos, que considera fundamental para que Mato Grosso se mantenha como maior produtor de pluma do Brasil.

O presidente ressalta que há certa preocupação para que seja possível a ampliação de MT no mercado, para isso se faz necessário uma maior compreensão das demandas dos clientes, ou seja, da indústria. “Nesse encontro proporcionamos maior interação entre representantes do setor produtivo, da indústria têxtil e de confecção, de tradings e outros agentes responsáveis pela comercialização da pluma”.

Hoje os principais concorrentes do Brasil no mercado internacional do algodão são os Estados Unidos, o maior exportador, e a Austrália por adotarem um sistema de cultivo semelhante ao brasileiro. Para o presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), Marco Antonio Aluisio, é importante saber onde o Brasil está situado e onde é possível melhorar para garantirmos melhores posições do Brasil nesse ranking. “Isso afeta diretamente a rentabilidade do produtor mato-grossense já que hoje grande parte da produção do estado, 63%, segundo o Imea é destinada à exportação", comenta.

Quanto a qualidade da pluma mato-grossense, Piccoli frisa que está presente em todas as etapas da produção, desde a escolha da variedade a ser semeada até o transporte, passando pelo beneficiamento realizado nas algodoeiras. “Estamos com uma pluma muito boa, apesar de a nossa produção ter tido uma ligeira queda em relação à safra passada, temos muita qualidade”.

Próxima safra

O produtor mato-grossense está receoso em relação à próxima safra e os motivos principais são: a margem de lucro apertada e o alto custo de produção. A estimativa é que na safra 2016/2017 o produtor tenha que desembolsar cerca de R$ 8,9 mil por hectare, ante os R$ 8,1 deste ciclo. Um aumento de 10% em relação à safra atual e de 33% em relação a safra 14/15, em que o hectare de algodão não ultrapassou R$ 6,8 mil.

Em razão desse cenário, o produtor deve manter a área desta safra, 612 mil hectares, mas Piccoli não descarta a possibilidade de redução. “Hoje os preços da pluma estão apenas cobrindo os custos da produção. A margem de lucro do produtor permanece apertada. A disposição de quem produz é trabalhar com a mesma área, com tendência a redução”, avalia.