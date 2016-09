Mercado dá sinais de recuperação e transações imobiliárias crescem 56%

Assessoria No 2º trimestre, foram negociados 2.834 unidades em vendas e alugueis de imóveis novos ou usados

Após meses de queda e estagnação, o setor da habitação na Capital dá sinais de recuperação. Nesse segundo trimestre, as transações de imóveis aumentaram 56% se comparadas com os primeiros três meses do ano. E junho registrou a primeira variação positiva deste ano, onde 1135 transações foram efetivadas ante as 1010 registradas no mesmo período no ano anterior, um acréscimo de 12,38%.

Ao todo, foram negociados entre vendas e alugueis de imóveis novos ou usados 2.834 unidades, frente às 1.815 do primeiro trimestre. Isso refletiu também nos valores das negociações, as quais movimentaram R$ 661,3 milhões, um acréscimo de 49% ante os R$ 442 milhões negociados entre janeiro e março deste ano.

Neste trimestre, 16,4% (R$ 109 milhões) do total transacionado foi financiando, 1,5 pontos percentuais há menos que o registrado nos três meses anteriores. Do total de unidades, 2212 são imóveis novos e, destes, 452 unidades foram financiadas. Já os usados correspondem a 622 unidades, dos quais apenas 271 utilizaram financiamentos. Ou seja, 74,48% dos imóveis não foram financiados, gerando um ticket médio de R$ 261,5 mil.

Todos esses dados fazem parte da pesquisa realizada pelo Departamento de Economia e Estatística do Sindicato da Habitação de Mato Grosso (Secovi) em parceria com a secretaria de Fazenda de Cuiabá. “Acredito que estamos voltando a crescer, voltando a ter confiança, e o estudo já dá sinais positivos neste sentido”, avalia o presidente do Sindicato, Marco Pessoz.

Como o já comentou, Pessoz acredita que este ainda será um ano difícil, no entanto, em 2017 o setor deverá se firmar e voltar a ter um volume maior nas negociações, com variações positivas ante 2015 e 2016.

Regiões mais procuradas

Entre as regiões mais procuradas estão a Oeste e Leste, com 1163 e 753 unidades transacionadas, respectivamente. Juntas representam 67% das unidades procuradas pelos cuiabanos e 77% do volume negociado (R$ 512 milhões). Entre os bairros mais valorizados estão Despraiado, Alvorada e Duque de Caxias (Oeste) e Carumbé, Jardim Aclimação e Jardim Itália (Leste).

O ticket médio mais elevado ficou com a região Oeste R$ 273,9 mil e o de menor valor na região Sul R$ 148,9 mil, que compreende os bairros como Osmar Cabral, Pedra 90 e Parque Atalaia. “Estas regiões envolvem dois grandes shoppings e receberem investimentos pesados como Minha Casa Minha Vida e também investimentos vindos da classe média, por isso um volume grande nas negociações”, esclarece Pessoz.

O estudo também apresenta valor médio do m² na Capital, que desde o início do ano varia entre R$ 1,2 a R$ 8,5 mil.