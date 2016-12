Mercados da Grande Cuiabá têm itens de Natal para todos os bolsos

Mario Okamura Para a análise, a reportagem visitou 3 mercados, dois em Cuiabá e um em Várzea Grande, todos com perfis diferentes

Para conseguir alcançar um público diverso, mercados da Grande Cuiabá estão oferecendo produtos para a ceia de Natal com uma boa variedade de preços. Os mato-grossenses que quiserem, porém, que o evento não pese no bolso, terão que pesquisar. De acordo com um levantamento realizado pelo , na última segunda (11), produtos como o espumante, por exemplo, podem ser encontrados por até R$ 359.

Para realizar a análise, a reportagem visitou três mercados, sendo dois em Cuiabá e um em Várzea Grande, todos com perfis diferentes. Um deles é reconhecido por atender um público com maior poder aquisitivo, outro é uma grande rede de supermercados que atua no país inteiro e o terceiro é uma rede atacadista. Foram levados em consideração parte dos itens mais comuns na mesa dos brasileiros nesta época do ano.

Entre os produtos que apresentam grande variedade de preços está o peru. A carne – uma das mais tradicionais no Natal – foi encontrada por R$ 12,98/kg, na versão mais barata, e R$ 49,90/kg, destinada a bolsos mais abastados. A versão mais modesta é vendida sem tempero, enquanto a versão mais cara é uma edição especial de uma receita assinada por um grande chefe da culinária internacional.

O pernil foi outra das carnes que apresentou uma diferença considerável de versões e preços. A edição mais barata da peça de carne suína foi encontrada por R$ 12,90/kg, em um produto que, como o peru, é vendido sem temperos e com osso. A versão mais cara foi encontrada por R$ 24,90/kg, quase 100% mais cara. Esse segundo tipo é vendido como “assa fácil”, onde não é preciso descongelar o produto para levá-lo ao forno.

Frutas

Indo para as frutas, a diferença mais destacável são as ameixas vermelhas. Em uma das unidades, o preço encontrado foi de R$ 19,99/kg, enquanto em outra foi R$ 7,99/kg. Apesar da grande diferença, os produtos não apresentavam grandes diferenças. Nos dois, as marcas das frutas eram próprias do mercado.

No caso da lentinha, o mesmo produto, com a mesma marca e mesma quantidade foi encontrado nas três unidades com preços diferentes. O mais barato foi encontrado por R$ 8,72 e o mais caro é vendido por R$ 10,99, ambos em um pacote de 500 gramas.

A maior diversidade de preços, porém, foi encontrada entre os espumantes. A versão mais barata do produto – que é um tipo de vinho – foi encontrada por R$ 4,95, em uma modelo com sabor de maçã. Em contraponto, o mais caro encontrado pela reportagem custava R$ 359 e era um produto importado.

Cestas da Natal

Os três empreendimentos ofereciam cestas de Natal prontas com preços para vários bolsos diferentes e também com uma boa diversidade de produtos. A mais barata foi encontrada na primeira unidade – que oferece mais de quatro tipos de combinações - e custava R$ 42. O conjunto, que é básico, é composto por um espumante, um panetone e uma caixa de chocolates.

A mais cara também foi encontrada na primeira unidade. O produto acompanha mais de 20 itens diferentes como água mineral Perrier, cerejas e pêssegos em calda, licor, um vinho argentino e whisky. O preço do conjunto é R$ 599.

Clientes

Apesar da variedade considerável nos preços, parte dos consumidores acreditam que os produtos estão todos caros, de maneira geral. É o caso da diarista Deuselene Santos Cardoso, que fazia compra em uma das unidades. Ela afirmou que boa parte dos alimentos estão com preços salgados, mas que não pensa em cancelar a ceia porque “tem que ter Natal”. Deuselene ainda disse que pretende fazer as compras para o evento um pouco mais em cima da hora.

Márcia Oliveira, que é dona de casa, contou que todo ano realiza um evento em sua casa e que entre as comidas preferidas da família estão o chester, o pernil, o frango e um arroz à grega. Na sobremesa ela revelou que os familiares apreciam doces como a gelatina colorida, o creme branco, pudins e salgados como a torta.

Márcia, que geralmente realiza as compras de Natal, afirmou que não arca com todos os custos do evento, já que seus familiares realizam uma “vaquinha”. “Não tem mais como bancar a festa sozinho por causa dos preços altos das comidas. Então a gente se organiza e dá um valor por família, cerca de R$ 100 reais. Daí a gente consegue comprar tudo tranquilo”, explicou.

O engenheiro civil Suênio Jorge Preza argumentou que também adota a chamada “ceia compartilhada” há cerca de quatro anos. Segundo ele, o modelo de festividade começou por causa da crise financeira e dos aumentos dos preços.

No caso da família dele, todos se reúnem e dizem qual alimento e bebidas deverão levar para o evento. “Assim fica bem mais barato para todo mundo. Um leva a farofa, outro leva a leitoa, outro leva o pernil e os champagnes e assim vai. O bolso de todo mundo fica feliz assim”, afirmou, bem humorado.

Segundo ele, que ainda não tinha realizado a sua parte das compras no dia da entrevista, a cotação, porém, já estava sendo feita. O engenheiro disse também que crê que existe uma alta nos preços assim que o tempo vai passando. “Eles [supermercados] vão aumentando os preços assim que o dia 25 vai se aproximando. É para não zerar o estoque, atender a todos e também respeitando a questão da oferta e demanda de mercado, acredito eu”, explicou.