Mesmo no Natal, desempregados ainda buscam espaço no mercado

Alguns cuiabanos que estão sem emprego não desistiram de tentar uma vaga, mesmo com a proximidade com as festividades de Natal e Ano Novo. A busca, segundo eles, servirá justamente para fazer com que a época possa ser um pouco mais farta e alegre. Entre esperançosos e desiludidos, todos afirmam que o país enfrenta um situação difícil.

O conversou, nesta quinta (22), com algumas dessas pessoas que recorreram ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Estado, em Cuiabá, para tentar a sorte em alguma das vagas disponíveis.

De acordo com o órgão, em Cuiabá estão sendo oferecidas nessa semana 42 vagas de emprego, sendo que 6 delas são voltadas para portadores de deficiência. Em todo o Estado são 654 vagas, sendo o município de Sapezal (220) com o maior número de oportunidades.

A unidade do Sine estadual da Capital, localizada no bairro Bandeirantes, não estava lotada. Grande parte das pessoas abordadas disseram que estavam tentando dar entrada nos documentos para conseguir o seguro-desemprego.

Histórias

A jovem Vilma Maria Ferreira da Silva, de 24 anos, relatou que está desde fevereiro sem emprego e que não está buscando nenhuma vaga específica. Sua última função foi operadora de caixa em supermercado da Capital. “Eu estava dependendo do meu seguro-desemprego, mas ele acabou no mês passado e agora estou procurando alguma coisa para não ficar parada”, relatou.

Simone Eloi, de 20 anos, contou que já trabalhou como atendente em uma padaria, na área de serviços gerais em uma agência bancária e em um restaurante e seu último emprego foi há 11 meses em escritório. Ela revelou que trabalha em uma lanchonete à noite, por três vezes na semana, e que esse dinheiro deve lhe garantir a realização da ceia de Natal, mas disse que procura algo fixo para que tenha garantias trabalhistas. Simone se qualificou durante esse período que estava fazendo somente o “bico”. “Para conseguir algo melhor. Não dá para ficar sem fazer cursos”, argumentou.

Ela relatou que já entregou diversos currículos, fez algumas entrevistas, mas que ainda não passou disso. Uma situação em especial tem lhe incomodado. “Eles [empregadores] exigem experiência, mas como vamos ter experiência se eles não nos oferecem o emprego? É uma situação que não é só comigo, vejo muita gente falando que passou por isso. Eu só quero uma oportunidade para poder aprender mais”, disse.

Perguntada se estava com esperança de conseguir a oportunidade, Simone disse “vamos ver, tem um monte de gente [procurando emprego]. Na situação difícil que estamos, qualquer um que me dê emprego com registro em carteira está bom”.

Gislaine Siqueira Brandão, de 25 anos, disse à reportagem que está sem emprego há três anos. Ela já atuou como caixa e supervisora e contou que ficou esse tempo sem atuar por causa do nascimento da filha. Ela diz que, durante esse período, era auxiliada pelo marido que tinha dois empregos, vigilante e porteiro, mas perdeu um deles recentemente. “Meu marido sempre falou que não tinha crise, que a crise estava pegando quem não corria atrás das coisas. Mas ele percebeu a situação ruim quando perdeu o segundo emprego. Você liga a televisão e só vê notícia de gente sendo mandada embora”, afirmou.

Gislaine contou que já fez mais de 10 entrevistas, mas irá continuar tentando, apesar de achar que a vaga só deve aparecer em janeiro mesmo. “Com certeza, nosso final de ano será um pouco mais complicado. Está feia a coisa e tudo está caro. Eu preciso achar alguma coisa para equilibrar as contas em casa”, clamou.

O reeducando R.N.F, de 32 anos, que preferiu não se identificar porque disse sofrer preconceito, também estava no local procurando uma vaga de emprego. Ele, que está em progressão de pena e está utilizando tornozeleira eletrônica, contou que ficou preso na Penitenciária Central do Estado por 3 anos, por roubo, e que foi liberado há dois dias.

R.N.F já atuou como motorista, auxiliar de produção, motoboy, entre outras funções. Ele disse que não tem procurado nenhuma vaga específica, já que “na situação que eu me encontro, qualquer coisa está valendo”.

O reeducando relatou que está tentando uma ocupação principalmente para que o Natal com seus pais e família seja mais feliz, já que ele afirmou que está decidido a mudar de vida. “Eles [pais] têm a renda deles e estão me ajudando nessa situação. Quero um emprego para dar uma ajuda nesse final de ano e para começar o próximo ano um pouco melhor, em nome do Senhor”, afirmou.