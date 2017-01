Milho de Mato Grosso abastecerá pequenos criadores de cidades do Acre e Ceará

O milho de Mato Grosso será distribuído em fevereiro para abastecer pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte em cidades do Acre e Ceará. Serão 2,5 mil toneladas de grãos enviadas para cinco municípios diferentes.

O anúncio foi feito nesta sexta (13) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O cereal está armazenado nos municípios de Várzea Grande, Sapezal, Vera e Sinop. O produto, que é advindo dos estoques públicos, será ofertado pelo Programa de Vendas em Balcão, a preços compatíveis com o mercado atacadista local.

As cidades abastecidas serão Rio Branco, no Acre, com 400 toneladas; Iguatu, Russas, Senador Pompeu e Crateús, no Ceará, que devem receber 672 t, 600 t, 450 t e 445 t, respectivamente. (Com Assessoria)