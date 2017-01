Minha Casa Minha Vida tem limite de financiamento ampliado pela Caixa

Assessoria Em reunião nesta segunda (09), prefeita Rosana Martinelli cobrou do superintendente da Caixa, Moacyr do Espírito Santo, entrega do residencial Nico Baracat; obra não foi concluída pela empresa

A Caixa Econômica Federal anunciou aumento do limite para financiamento do programa “Minha Casa Minha Vida” em Sinop. O valor passa de R$ 120 para R$ 155 mil.

De acordo com o superintendente da Caixa Econômica, Moacyr do Espírito Santo, esse aumento beneficiará as famílias que poderão adquirir imóveis que antes não se encaixavam nos quesitos impostos pelo financiamento. “Poderemos ter financiamento de imóveis melhores, e, principalmente, as famílias contempladas que vão adquirir esse financiamento, não precisarão desembolsar tanto recurso na entrada, já que o valor máximo foi elevado”, explicou.

Em reunião realizada na segunda (09), a prefeita Rosana Martinelli (PR), cobrou do superintendente a entrega do residencial Nico Baracat, que teve as etapas 1 e 3 canceladas devido à empresa contratada não finalizar a obra. A previsão é que ainda esse ano sejam entregues 864 apartamentos das etapas 2, 4 e 6.

Segundo o superintendente, as empresas credenciadas devem apresentar propostas para que sejam analisadas pela equipe. “A Caixa Econômica fará a análise da melhor proposta e a partir daí, podemos assinar contrato com as empresas que vão concluir essas obras”, afirmou. (Com Assessoria)