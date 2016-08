Ministro visita asiáticos e mira 10% da fatia do mercado agrícola mundial

Blairo em reunião com Han Changfu, Ministto da Agricultura da China, acertando acordos bilaterais

Pensando em elevar a participação do Brasil no comércio agrícola mundial de 7% para 10%, o ministro Blairo Maggi (Mapa) seguiu, nesta quarta (31), para China onde participará de seminário empresarial em Xangai. A viagem ao continente asiático faz parte do esforço do governo federal em expandir a participação do país na venda das commodities e da carne brasileira.

No roteiro, além do seminário empresarial, que ocorre nesta sexta (2), ele participará durante o fim de semana da reunião de Cúpula do G20 e de encontros bilaterais, em Hangzhou. Já na terça (6) Blairo lidera uma missão comercial que visitará mais seis países asiáticos, por 20 dias, passando por Coreia do Sul, Tailândia, Myanmar, Vietnã, Malásia e Índia.

Na bagagem, Blairo levará informações sobre o potencial do Brasil para alimentar o mundo – especialmente a Ásia – e a garantia da sanidade dos seus produtos agropecuários.

Para ele, é preciso aprofundar as parcerias que o país já tem e conquistar novos destinos para os produtos agropecuários, pois poucas nações têm tanto a oferecer no setor agrícola quanto o Brasil. “Somos vocacionados para a atividade rural e devemos aproveitar isso para gerar mais emprego e renda”, complementa.

Na avaliação do ministro, a forma mais rápida de o país sair da crise é por meio do agronegócio. Isso demonstra a importância da missão à Ásia: “A ideia é provocar os mercados, estimulá-los e mostrar que temos coisas para vender e estamos dispostos a comprar também. Como agricultor, entendo que se você não plantar não colhe. Essa visita é um plantio, uma possibilidade. Quem sabe a gente não consegue abrir alguns mercados.”

Entre os temas a serem negociados pela missão chefiada por Blairo estão a ampliação ou a abertura do acesso a mercados para carnes (bovina, suína e de aves), lácteos, gado vivo, material genético avícola, frutas e matéria-prima para ração. Além disso, o ministro tratará da habilitação de plantas frigoríficas e cooperação técnica e científica com a Embrapa.

Ao final do roteiro, Maggi participará da reunião de Ministros da Agricultura dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em Nova Déli (Índia). (Com Assessoria)