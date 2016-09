Missão à Ásia pode render US$ 2 bi ao Brasil; MT deve ser beneficiado

Isa Sousa Para o presidente da Aprosoja, Endrigo Dalcin, MT deve ser o grande beneficiado com investimentos

A missão à Asia encabeçada pelo ministro do Mapa, Blairo Maggi, pode render entre US$ 1,5 a 2 bilhões para o Brasil, entre novos mercados e investimentos. Mato Grosso, por ser o Estado que mais produz grãos no país – responsável por 25% da produção agrícola nacional – e por ser detentor do maior rebanho (29,2 milhões de cabeças) deverá disputar boa parte destes mercados que estão se abrindo.

“Esta é uma expectativa. O governo não vende nada e nem compra nada. Apenas estimulamos o setor produtivo e criamos regras. Quem faz as negociações de fato é a iniciativa privada. E eles também estiveram presentes”, disse Blairo durante coletiva à imprensa nesta terça (27), em Brasília.

Para o presidente da Aprosoja, Endrigo Dalcin, Mato Grosso deve ser o grande beneficiado. Ele enxerga o Estado como principal produtor de matéria-prima para atender os mercados internacionais. “Eles estão vendo nosso Estado como uma grande potência para fornecedor de alimentos. Isso trará, sem dúvidas, grandes ganhos não só para o país, mas também para nossos produtores”.

Ele observa que o mercado asiático é uma tendência, pois, basta olhar para algumas empresas mato-grossenses que foram adquiridas por grupos da Àsia. É o caso da Agro Amazônia, que parte foi vendida para um grupo japonês, a SinAgro, cuja fatia pertence agora a Indiana UPL e até mesmo a Fiagrill que a princípio fora vendida para um grupo americano e, posteriormente, para um grupo chinês.

Endrigo observa ainda que alguns mercados têm preferência pelos produtos brasileiros em razão da qualidade, como o milho, por exemplo. “Nosso milho tem uma qualidade melhor se comparado com o americano. E os principais compradores como o Vietnã, Irã e Arábia Saudita tem optado por comprar a nossa produção”.

Ao todo, Maggi passou 25 dias circulando entre sete países: China, Índia, Vietnã, Coreia do Sul, Myanmar, Tailândia e Malásia. Nas rodadas de negócios, cerca de 500 empresários dos sete países conversaram com os brasileiros. A missão faz parte da estratégia de elevar de 7% para 10% a participação do Brasil no comércio agrícola mundial.

Sustentabilidade e mercado

Para o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, foi uma jornada extraordinária. “Foi a primeira vez que fomos ao cenário internacional com um discurso bastante poderoso”, destaca. Ele cita a questão da sustentabilidade como grande mote em muitos dos encontros e a capacidade que o país tem de prover alimentos para o mundo. “Acho que encontramos a forma de mostrarmos os nossos avanços, desmistificando a visão que muitos têm de que o Brasil não tem uma agricultura sustentável”.

Quanto à tecnologia, o presidente afirma que os países reconhecem e valorizam o modelo de agricultura brasileiro baseado em ciência, o que se torna uma grande cartão de visita. Ele disse ainda que considerou uma ousadia ter saído dos circuitos tradicionais visitando o sudeste asiático ao invés das capitais. “Foi uma agenda que nos permitiu olhar para uma parte do planeta, com mais de 640 milhões de habitantes, que juntamente com a China, terá grande demanda por alimentos no futuro”.

No entanto, o ministro destacou que em 2030 a classe média daquele continente chegará a 3,2 bilhões de pessoas e que o Brasil será parceiro estratégico para garantir a segurança alimentar na Ásia, e, consequentemente, ampliar a participação do agronegócio brasileiro no mercado mundial.

MT “perde” R$ 1 bi da UPL

Na Índia, a empresa UPL anunciou que irá construir uma fábrica no Brasil para a produção de ingredientes ativos de agroquímicos, no valor de R$ 1 bilhão. Conforme Blairo explicou, a princípio, Mato Grosso estaria descartado para a instalação desta fábrica, pois está longe dos portos. A tendência é que o grupo faça o investimento na Bahia.

A Embrapa também fez acordo com a UPL, no valor de R$ 100 milhões, para o desenvolvimento de pesquisas com leguminosas de grãos (pulses), como lentilha. A estimativa é que, em 2017, a Índia importe 7 milhões de toneladas do produto e, em 2030, o volume chegue a 30 milhões de toneladas.

Comitiva

Além de Blairo viajaram também representantes de cerca de 40 empresas e entidades do agronegócio. Do grupo do Mapa, fizeram parte os secretários Odilson Silva (Relações Internacionais do Agronegócio) e Luis Rangel (Defesa Agropecuária) e o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Maurício Lopes.