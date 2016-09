Missão de Blairo à Ásia já propiciou US$ 50 milhões em agronegócios

Reprodução Para reforçar argumentos a favor da carne no Brasil, Blairo cita dimensão do mercado brasileiro que consome produtos coreanos

A viagem do ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a cinco cidades da China e a Seul, na Coreia do Sul, gerou cerca de US$ 50 milhões em negócios nos setores de carnes, café, grãos e madeira. Além disso, também abriu caminho para investimentos no Brasil em agroindústria, infraestrutura e logística.

Antes de começar o roteiro pela Ásia, Blairo destaca que esteve com o presidente Michel Temer na reunião do G20, na China e tratou diretamente com o presidente chinês do aumento da importação dos produtos agropecuários brasileiros. Temer deve voltar à China no próximo ano. "A China tem sido um parceiro estratégico para o Brasil e, neste momento de crise, precisamos contar com os nossos parceiros. É vital que aumentemos nossas exportações, porque isso vai gerar empregos e aumentar a renda dos trabalhadores", disse Maggi.

O ministro disse que também conversoucom empresários chineses que participaram do seminário empresarial Brasil-China, em Xangai, e sente que eles estão dispostos a investir no Brasil porque o momento é favorável. "Na Coreia do Sul, tratei basicamente da questão da carne suína. O governo coreano deve liberar em breve a entrada do produto de Santa Catarina. O vice-ministro da Agricultura me disse que em dois meses o Congresso deverá aprovar a importação e, em seguida, técnicos coreanos irão ao Brasil para a fase final de inspeção sanitária em frigoríficos", informou.

A meta, segundo Blairo, é que eles passem a comprar tarbém a carne bovina. Para reforçar seus argumentos quanto à qualidade da carne no Brasil, ele explana a dimensão do mercado brasileiro que consome produtos coreanos. "Meu maior argumento junto aos coreanos: vocês compram carnes do Uruguai, eles têm pouco mais de 3,4 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Onde você vai vender mais carros Hyundai, Kia, smartphones, TVs Samsung ou LG? No Uruguai ou no Brasil? Então, abram o mercado para nós. Apenas nessa primeira etapa da viagem à Ásia, fechamos negócios em torno de US$ 50 milhões em carnes, café, grãos e madeira", pontuou o ministro, considerando que ainda que a viagem serviu para abrir caminho para uma série de outras oportunidades, como a atração de investimentos em produção na agroindústria e em infraestrutura e logística.

A aposta no mercado coreano, é explicada por Blairo no potencial de mercado que tem 50 milhões de consumidores, um PIB de US$ 1,5 trilhão e uma renda per capita de US$ 30 mil. "Eles precisam comprar alimentos porque são do tamanho de Santa Catarina e não têm mais onde plantar. Além disso, a Coreia é um mercado aberto a produtos mais sofisticados, como, por exemplo, os cafés especiais. Eles têm mais de 60 mil cafeterias espalhadas. Trocaram o chá pelo café. O Brasil vende para um grupo de países que corresponde a 40% do mercado mundial. Podemos aumentar essa clientela", argumenta.

O papel do ministro nas negociações é abrir as portas, facilitar as coisas, para que os empresários do agronegócio brasileiro possam ter acesso aos canais de venda e de negociação, explica. Para Blairo, é importante lembrar que são eles que irão fazer o corpo a corpo, identificar os clientes em potencial, vender. Por exemplo, o ministro cita que "nesta questão da carne suína, uma vez concluída a negociação com os coreanos, estaremos gerando mais empregos e mais renda em Santa Catarina, que é o que nos interessa. Mas quem vai cuidar de vender carne são os produtores", diz.

Em Xangai, Blairo foi ao maior mercado de carnes da região para ver de perto como as coisas funcionam e observou que eles compram carne bovina com osso de alguns países, mas não compram dos brasileiros. "Esses ossos no Brasil viram farinha, que é vendida no mercado externo a US$ 200 a tonelada. Mas, se exportarmos a carne com osso para China, os produtores vão ganhar US$ 700 por tonelada", compara. (Com Assessoria)