MP que permite preço diferente para dinheiro ou cartão gera polêmica

A medida provisória (MP) que autoriza a diferenciação entre os preços cobrados por produtos e serviços, dependendo da forma e do prazo de pagamento - seja em dinheiro ou cartão, à vista ou a prazo, ou cheque pré-datado -, gerou controvérsias entre alguns setores.

Entidades que representam os lojistas afirmam que a medida deverá deixar as negociações mais claras, enquanto órgãos que representam os consumidores temem aumentos nos preços.

A MP foi assinada pelo presidente Michel Temer (PMDB) na última segunda (26) e foi publicada no Diário Oficial da União ontem (27). A providência faz parte de um pacote de medidas do governo para estimular a economia brasileira.

A proposta, que havia sido feita pelo Banco Central, argumenta que a diferenciação dos preços “constitui mecanismo importante para a melhor aferição do valor econômico de produtos e serviços e traz benefícios relevantes para a relação com os consumidores”.

A partir disso, a instituição argumentou que a instauração dessa medida irá permitir que os estabelecimentos tenham liberdade de sinalizar os custos de cada instrumento de pagamento; irá promover equilíbrio entre os agentes de mercado, já que, se os estabelecimentos tiverem a possibilidade de praticar preços diferentes, as negociações entre mercado e consumidores será mais igualitária e, ainda, que a ação deve igualar a força entre quem paga mais com dinheiro (população com renda mais baixa) e quem utiliza mais o cartão (população com renda mais alta).

Segundo o vice-presidente administrativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), Célio Fernandes, a decisão do Governo Federal surge para dar segurança a lojistas e consumidores, já que a prática já era adotada anteriormente, mesmo que ilegalmente. “É importante que haja uma medida legal para respaldar essa questão. Muitas vezes a empresa faz uma coisa para beneficiar o consumidor, como era esse tipo de negociação de preço, mas a situação acabava se voltando contra ela porque a ação não tinha base legal”, argumentou.

Célio afirmou que compras realizadas no dinheiro poderão ter descontos ainda maiores, já que a operação, diferentemente do caso do cartão de crédito, não incide nenhum tipo de taxa extra de administração.

O representante da CDL também pontuou que a medida evitará algumas táticas utilizadas por determinados consumidores para deliberadamente prejudicar algum lojista. “Não é incomum um comércio negociar um preço à vista no dinheiro e, no final da negociação, a pessoa falar que vai pagar no cartão de crédito. Em situações assim, o lojista acaba negando a cobrança igual e é denunciado por isso. Nós acreditamos que essa medida provisória deixará as negociações mais transparentes”, disse.

Outro lado

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Mato Grosso (Procon-MT) se diz contrário à medida e, entre as justificativas, diz temer que haja um sobrepreço nos produtos. A superintendente do órgão no Estado, Gisela Simona, explicou que a posição foi deliberada pelo Procon nacional. “O consumidor sabe que não existe almoço grátis. Geralmente já ficam embutidas no custo da mercadoria as taxas cobradas pelas empresas de cartão de crédito. O Procon entende que existirá, a partir de agora, um risco de aumento nesses preços nas compras com cartões e não uma diminuição, como argumentado”, disse.

Além disso, Gisela explicou que a instituição também levou em consideração um possível problema de segurança, já que a situação pode fazer com que as cédulas de dinheiro comecem a circular mais, o que aumentaria o risco aos clientes e empresas.

A superintendente explicou que o Procon deve enviar, ainda nessa semana, uma carta de orientação para as entidades que representam os lojistas dizendo como o anúncio dos preços dos produtos poderá ser feito, para que o consumidor não seja enganado ou lesado. O documento deverá ter, ainda, outras recomendações. “Nós vamos conversar com o comércio para que ele colabore e mantenha os preços como estão, para que não haja um aumento na inadimplência no país, que é um dos riscos que nós entendemos que a medida também poderá gerar”, pontuou.