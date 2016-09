MT deixa de arrecadar R$ 400 mi em ICMS de commodities, diz relatório

Patrícia Sanches Presidente Antônio Joaquim apresentou detalhes sobre relatório preliminar das finanças de MT, incluindo arrecadação

Relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) identificou riscos e/ou fragilidades do sistema de arrecadação em Mato Grosso que podem estar deixando de arrecadar mais de R$ 400 milhões só de ICMS referentes às commodities (soja e madeira). O cálculo levou em consideração o chamado potencial de arrecadação e não o volume real que hoje “entra” nos cofres da Sefaz.

Dados se referem a 2015 e constam em levantamento de 114 páginas, realizado entre março e junho, que foram publicados nesta terça (20). O documento faz um diagnóstico geral sobre o sistema tributário.

Para se ter uma ideia, o ICMS potencial da soja em 2015 foi de 498,4 milhões, mas o Estado arrecadou apenas R$ 244,6 milhões. A situação é um dos objetos de estudo da equipe técnica do TCE, que realizará 7 auditorias no sistema tributário, sendo que duas vão ter como principal alvo a arrecadação proveniente das commodities, sendo elas: Controle de Exportações e Cobrança de Crédito.

Cenário conhecido

Segundo a própria secretaria de Fazenda, ao elaborar o orçamento, o faturamento tributário previsto em 2015 era de R$ 10,3 bilhões, entretanto, apresentou queda e o valor realizado foi de R$ 9,2 bilhões.

Em se tratando de soja, por exemplo, o ICMS efetivo foi de R$ 244,6 milhões, ante um valor previsto de R$ 264,95 milhões, ou seja, 7,68% abaixo do esperado. E 3% inferior ao arrecado em 2014 (R$ 252,9 milhões).

Já a eficácia tributária do ICMS da soja, que representa o percentual de realização que o Estado arrecada em relação aquilo que seria possível (ICMS potencial), chegou a 49,07%, ficando superior às projeções iniciais de 47,19%, devido à queda do faturamento.

Isso significa que, dos R$ 498,4 milhões que deveriam ter sido arrecadados (ICMS potencial), adentraram aos cofres públicos apenas R$ 244,6 milhões. O ICMS potencial corresponde ao montante teórico de arrecadação dimensionado num ambiente sem qualquer desvio tributário. E, seguindo a queda no faturamento, também ocorreu queda neste índice, cuja previsão passou de R$ 561,4 milhões para R$ 498,4 milhões em 2015.

Em razão das quedas tanto na arrecadação de um ano para outro (-3%), quanto do valor previsto e arrecadado (-7,68%), o relatório sugere a existência de problemas no segmento, e que o fisco estadual precisa agir, identificando e mitigando as causas da queda na arrecadação e ainda avaliar suas ações fiscalizatórias.

Madeira

Outra commodity que exemplifica bem as perdas na arrecadação é a madeira, onde o índice de eficácia do segmento em 2015 foi 23,78%. Isso significa que dos R$ 190,9 milhões que deveriam ter sido arrecadados, adentraram aos cofres públicos apenas R$ 45,4 milhões.

Relatório preliminar

O relatório aponta falta de pessoas e técnicos nas mais diversas frentes de atuação da secretaria. Em relação às entradas e saídas de mercadorias, por exemplo, foram identificadas limitações na fiscalização como infraestrutura deficiente dos pontos fiscais e falhas na segurança.

Além disso, o documento frisa a falta de acompanhamento sistemático das remessas para a exportação.

Atualmente, o controle é feito mediante planilhas recebidas por e-mail cujos arquivos são salvos em pastas individualizadas em ambiente de rede. Ou seja, a Sefaz não dispõe de um sistema informatizado para controle de exportações, o que dificulta o controle e as pendências de comprovação das exportações pelas empresas. E aponta ainda que o trabalho de fiscalização é feito de forma amostral por um efetivo reduzido de servidores da Superintendência.

Segundo a Corregedoria Fazendária (Cofaz), existe um projeto desde 2010 para produção de um sistema que auxilie no trabalho de controle das exportações, mas, até o momento, o sistema não foi posto em operação. “Desse modo, conclui-se que a Sefaz não dispõe de ferramentas que permitam identificar com agilidade as empresas que possuem pendência de comprovação das operações de exportação”, diz trecho.

Em Mato Grosso há cerca de mil exportadores, segundo dados do Relatório de Análise da Receita Pública Anual – 2015. O valor das transações chegou a R$ 36,6 milhões, sendo a soja responsável por 74,69% do total (R$ 27,2 milhões) seguido da pecuária (R$ 6,5 milhões). Mas estes números podem não condizer com a realidade em virtude das fragilidades no sistema da secretaria e que evidenciam o risco de perdas na arrecadação estadual.

O relatório não descarta a possibilidade de fraudes. “Como a não efetivação das exportações e a circulação interna de mercadorias que usufruíram de isenção de ICMS. Há também o risco de que existam exportações fictícias, na qual ocorre somente a emissão de Nota Fiscal de mercadoria destinada à exportação com a finalidade de gerar créditos fiscais às empresas fraudadoras”, diz trecho,

As informações acima corroboram com o relatório da Corregedoria Fazendária, o qual confirma a possibilidade de que mercadorias que deveriam ter sido exportadas tenham permanecido no país usufruindo irregularmente do benefício fiscal concedido pela Lei Kandir.

O relatório também cita a possibilidade de ocorrência de exportações fictícias, realizadas somente para gerar créditos fiscais indevidos. “O tribunal não está afirmando que existem exportações fictícias, mas identificou essas fragilidades e riscos. Objetivo dessa auditoria é exatamente encontrar e, se encontrar, vamos tomar as atitudes”, disse o presidente Antônio Joaquim.