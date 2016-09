MT deve criar instituto do peixe; Estado é 2º maior produtor de pescado

Reprodução De 141 municípios, 127 são produtores de peixe, segundo a Associação dos Aquicultores de MT

Um instituto voltado para a cadeia produtiva do peixe em Mato Grosso. Essa é uma das propostas que está sendo trabalhada pela secretaria adjunta de Agricultura da Sedec, visando à ampliação e melhoramento do pescado no Estado. Hoje Mato Grosso é o segundo maior produtor de peixe de água doce, ficando atrás apenas de Rondônia. Em entrevista para o o secretário adjunto da pasta, Alexandre Possebon, falou sobre a ampliação do setor e dificuldades que precisam ser eliminadas para que Mato Grosso passe a ser o primeiro produtor.

Ele explica que hoje se faz necessário juntar as pontas da cadeia produtiva do peixe, para que a produção seja elevada, melhorando os peixes nativos, assim como o manejo e a conversão alimentar. “Isso só irá ocorrer por meio de pesquisas, ou seja, nada melhor que uma entidade ou instituto para organizar pesquisas, indicar formas de captação de recursos e que possa também atrair indústrias para que nosso pescado seja processado aqui, agregando valor”, explica.

O “Instituto do Peixe” como está sendo chamado funcionaria nos mesmos moldes do Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), criado em fevereiro, mas ao invés de promover a proteína vermelha, promoverá os peixes produzidos aqui. A ideia deve ser apresentada na próxima semana ao governador Pedro Taques.

Potencial

Para se ter ideia do potencial do estado, dos 141 municípios, 127 são produtores de peixe de acordo com a Associação dos Aquicultores de MT (Aquamat). Ao todo, são 16 indústrias de processamento de pescado, oito fabricas de rações para peixes e cerca de 940 piscicultores e 4 mil pessoas atuando no ramo.

Estes piscicultores produziram, em 2014, cerca de 60 mil toneladas de peixes. Sorriso além de ser o campeão em produtividade de milho e soja, também ficou com o título de maior produtor nacional de peixes com 21,50 mil toneladas, segundo o IBGE.

“Nossa produção de pescado pode ser a primeira no país. O grande potencial que nós temos, por exemplo, são as hidrelétricas. No Manso estamos com pequenos produtores que começaram a criação de peixe em tanque rede e obtiveram ganhos na escala. Quanto menos ração o peixe come, mais carne está produzindo. Mas isso tudo depende do melhoramento das espécies e o instituto poderá contribuir nesse sentido”, diz Possebon.

Barreiras

O secretário-adjunto cita ainda que é preciso criar outros mecanismos para que o setor se desenvolva. A legislação atual, por exemplo, precisa ser revista para que o produtor continue atuando junto à legalidade. Segundo a Sema, as propriedades que contam com até cinco hectares de lâminas d’água não necessitam de licença ambiental. “Agora solicitamos um estudo para analisar se é possível ampliar essas medidas, com a dispensa das licenças ambientais”.

O superintende de Recursos Hídricos, Luiz Noquelli, reitera que os estudos relacionados às outorgas serão necessários para garantir que as melhorias sejam implementadas da forma mais adequada e legal. Para isso, vão trabalhar também comparado às políticas adotadas em outros estados como o Pará, Tocantins e Rondônia. “A outorga hoje, nas atuais circunstâncias legais, não é dispensada. Ela é a garantia que o produtor tem em relação à água para seu empreendimento atual e futuro. Vamos trabalhar nas possibilidades legais de melhorarmos e ajudarmos ainda mais o produtor de Mato Grosso”.