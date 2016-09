MT é o 2º do país em potencial de mercado e o 10º mais competitivo

Secom Mil quilômetros de pavimentação do Pró-Estradas elevaram nível de infraestrutura e a nota de MT

Mato Grosso é o décimo estado mais competitivo do país e o segundo em potencial de mercado. É o que aponta estudo publicado pela revista Exame, uma das mais conceituadas na área de economia do país, nesta semana. Na pontuação geral, Mato Grosso atingiu 55 pontos em 2016, ante os 53,9 pontos registrados em 2015, quando o Estado figurou na 11ª colocação. Em 2014, a posição era a mesma, entrentanto, a nota era ainda menor 45,7.

Está é a primeira vez desde que o estudo começou a ser publicado em 2011, que Mato Grosso figura entre os dez Estados mais competitivos. Os dados são referentes à pesquisa feita da consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), Centro de Liderança Pública (CLP), juntamente com a Tendências Consultoria, que analisam a competitividade de cada uma das 27 unidades da federação.

Entre os feitos que contribuíram para um bom desempenho de MT no ranking, estão os mil quilômetros de pavimentação do programa Pró-Estradas, que ajudaram a elevar o nível de infraestrutura e, consequentemente, a nota geral. Neste quesito, Mato Grosso saltou de 25 pontos em 2014 para 49,7 em 2016, ficando entre os dez estados mais competitivos.

Outro destaque colaborou elevando a pontuação do Estado, foi o potencial de mercado, onde o Estado atingiu 84,5 pontos, obtendo a segunda colocação. A nota era puxada para baixo nos quesitos de impostos e regulação, infraestrutura e inovação. Desta vez, o Estado obteve 73,7 pontos no quesito solidez fiscal e 72,5 pontos em eficiência da máquina pública. Entre os itens que ainda padecem estão Inovação (8,8) e Sustentabilidade Ambiental (9,4), nos quais Mato Grosso aparece em 19ª e 25º posição, respectivamente.

Revista Exame O item Sustentabilidade Ambiental representa o pior desempenho de Mato Grosso, em 25ª posição

O governador Pedro Taques, reconhece que alguns pontos ainda precisam melhorar, mas garante que o Estado trabalha para avançar. Ele cita, por exemplo, a nota de Inovação a mais baixa obtida pelo Estado. Neste sentido, lembra que estão trabalhando na construção do Parque Tecnológico e na construção de mais oito escolas técnicas. Já quanto a Sustentabilidade, Taques ressaltou a estratégia apresentada na COP 21, o Produzir, Conservar e Incluir (PCI), que prevê desmatamento zero até 2020 e o trabalho conjunto do poder público com ONGs e a iniciativa privada.

“Certamente, com o Parque Tecnológico, as novas escolas técnicas e também o PCI, nós vamos avançar nos dois quesitos que ficamos aquém de outros estados e nossa posição no ranking será ainda melhor. Este é um processo que envolve todos os mato-grossenses e é um desafio que a nossa administração encara com muito afinco”, pontou o governador.

Em relação ao ranking geral, Taques diz que os números mostram Mato Grosso no caminho certo. Em 2014, sua equipe detectou que havia uma insegurança do empresariado para investir em MT aqui por conta da insegurança quanto à legislação tributária. A solução, segundo ele, foi chamar a FGV e trabalhar para simplificar a tributação do Estado.

Ele ressalta ainda, que em relação a eficiência da máquina pública, hoje é possível fazer muito mais, com menos recurso. “Economizamos em tudo e cortamos todas as sobras. Além disso, trabalhamos intensamente dentro do país e também a nível internacional para mostrar que estamos prontos para receber novos investimentos”.

A avaliação mediu ainda outros quesitos: capital humano (51,2); educação (52,6); segurança (62,5) e em sustentabilidade social (63,4).

Avaliação e posições

Foram analisados 65 itens em 10 pilares estratégicos: segurança pública; eficiência da máquina pública; sustentabilidade social; capital humano;infraestrutura; inovação; educação; potencial de mercado; solidez fiscal e sustentabilidade ambiental.

Um balanço final gerou uma nota de 0 a 100 para cada estado. A média brasileira ficou em 50,2 pontos.

As quatro primeiras colocações foram mantidas: São Paulo segue na liderança, seguido por Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal. Em quinto, ficou o Mato Grosso do Sul, roubando o lugar que era do Espírito Santo no ano passado.

Atrás de Mato Grosso aparecem estados como Maranhão, Pará, Amazonas, Bahia, Tocantins, Ceará.