MT fecha ano com maior alta do Centro-Oeste no preço da construção civil

Reprodução Em 2016, o Estado chegou a registrar o maior aumento do país em agosto no preço das obras

Mato Grosso registrou em 2016 uma alta de 6,63% no Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), o maior aumento da região Centro-Oeste. O Estado fechou o ano na 10º colocação dos custos mais altos do país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) na última quarta (10).

O custo médio por metro quadrado ficou em R$ 1,04 mil, o segundo maior do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul finalizou o ano com R$ 1,016 mil; Goiás com R$ 1,017 mil e o Distrito Federal com 1,07 mil.

Comparando a cotação de dezembro em relação ao mês de novembro, Mato Grosso teve uma queda de 0,43% no preço, a terceira maior do país para o período.

Apesar disso, segundo Júlio Flávio de Miranda, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção de Mato Grosso (Sinduscon-MT), o preço do Sinapi poderia ser maior, já que alguns custos com mão de obra e materiais de construção não foram repassados ao valor final.

Em 2016, o Estado chegou a registrar o maior aumento do país em agosto. Apesar de chegar ao final do ano com variações menores do que outros lugares, o período foi complicado para Mato Grosso. “Os principais contratantes são os governos, que estão com dificuldade no fluxo de caixa. Nós ainda tivemos um primeiro semestre com muitas dificuldades de acesso ao crédito, tanto para quem queria construir tanto para quem queria adquirir imóveis”, disse.

O presidente afirmou que 2017 deverá registrar melhoras no setor da construção civil ou que “será menos pior”. Ele argumentou que foi verificada uma tendência de crescimento mundial, que o país deverá registrar um Produto Interno Bruto Melhor (PIB) melhor e mais. “Nós estamos vendo uma diminuição da taxa de juros, então os investimentos deverão ficar um pouco mais baratos. Além disso, a expectativa é que Mato Grosso tenha um ano de melhor colheita, o que acaba impactando todos os outros setores, como o da construção civil, já que o governo arrecada mais e a tendência é que se faça mais obras de imóveis populares, por exemplo”, pontuou.

Brasil

No ano passado, o Brasil teve um aumento de 6,64% no Sinapi. Com isso, em 2016 o custo nacional da construção, por metro quadrado, ficou em R$ 1,027 mil. Desse valor, R$ 531,21 foram relativos aos materiais e R$ 496,09 eram de mão de obra.

Duas das cinco regiões brasileiras registraram diminuição no preço. O norte e o sul tiveram quedas de 3,54% e 1,03%, respectivamente. Do outro lado, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste tiveram aumentos de 1,12%, 2,25% e 2,09%, respectivamente.

O resultado de 2016 registrou variação de 2,92% nos materiais, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 10,89%. Em 2015, a parcela dos materiais fechou em 3,78% e a mão de obra, em 7,55%.

Devido à pressão exercida pelo reajuste salarial decorrente de acordo coletivo, o Paraná foi o estado que ficou com a maior taxa mensal, 4,48%, passando o custo médio por metro quadrado para R$ 1,056 mil. Também sob reajuste salarial, o Piauí apresentou taxa de 3,10%, seguido pelo Rio Grande do Norte, 3,06% e Distrito Federal, 2,22%. O estado do Piauí registrou o maior acumulado no ano, 9,20%.