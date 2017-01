MT imuniza 99,62% do gado e meta é ficar livre da aftosa sem vacinação

Na 2ª etapa de vacinação foram vacinados exatos 30.116.239 bois e búfalos, independente da idade

Mais de 30 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos foram imunizados contra a febre aftosa na segunda etapa de vacinação da doença que ocorreu em novembro do ano passado. O número representa um índice de 99,62% do rebanho do estado. Os dados foram divulgados nessa quarta (18) pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT).

O alto nível de vacinação segue no sentido de concretizar a meta de livrar Mato Grosso da doença sem vacinação até 2021, como já havia dito o secretario de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ricardo Tomczyk, em entrevista ao .

Mato Grosso completou, no ano passado, duas décadas sem registros da febre aftosa, segundo o governo estadual, em um dado reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde 2005, o Estado registra um número de animais vacinados acima de 99%. Somente no ano passado, cerca de 29 milhões de cabeças foram imunizadas.

Na segunda etapa de vacinação foram vacinados exatos 30.116.239 bois e búfalos, independente da idade. O Governo Estadual acredita que a alta adesão foi conseguida também através do trabalho realizado junto aos produtores. “Para atingirmos esse resultado, um trabalho grande é feito pelo Indea na questão da educação sanitária e a conscientização do produtor rural para a importância da vacina e a fiscalização, pois quem não cumpre é penalizado”, afirmou o presidente do Indea, Guilherme Nolasco.

Ainda segundo o presidente, o Indea reforçou sua atuação na região de fronteira com 44 fiscais agropecuários acompanhando a vacinação em mais de 900 propriedades, um rebanho estimado de quase 600 mil cabeças de gado, além das zonas de risco como áreas indígenas e assentamentos.

O secretário adjunto de Agricultura da Sedec, Alexandre Possebon, explicou que o controle em relação a saúde dos animais é importante para manter Mato Grosso como um estado exportador. “Em todo o mundo a condição principal para adquirir produtos de origem animal é o controle sanitário de doenças. O que os animais estão comendo, como são tratados, que tipos de vacinas tomam. A base para você se tornar exportador é ter um controle sanitário forte que resulta num produto de qualidade. Nesse ponto o trabalho do Indea de vacinação e defesa é primordial. Mato Grosso tem condições de atingir países que ainda não conhecem os nossos produtos, estamos crescendo na área de aves e suinocultura”, argumentou.

O secretário adjunto também ressaltou que o trabalho no setor, que tem sido feito em parceria com o Ministério da Agricultura, foi o que garantiu oportunidades para Mato Grosso, como a exportação de carne para os Estados Unidos. “Em março devemos apresentar, por meio do Imac [Instituto Mato-grossense de Carnes], os primeiros protocolos de certificação da nossa qualidade, buscando a valorização. Nosso objetivo é mostrar que temos um produto rastreado, sustentável e imunizado”, revelou. (Com Assessoria)