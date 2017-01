MT perde mais de 2,5 mil clientes de TV por assinatura em novembro

Assessoria Em outubro, MT tinha 227,24 mil clientes com TV instalada; número caiu 224,65 mil em novembro

Mato Grosso perdeu mais de 2,5 mil clientes de serviços de TV por assinatura no último mês de novembro. O registro representou uma diminuição de 1,14% no número total de assinaturas no Estado, a segunda maior taxa de queda do país no período. Somente o Maranhão teve perdas maiores, com uma queda de 7,31%.

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta segunda (9). Em outubro, Mato Grosso tinha 227,24 mil clientes com serviços de TV instalada. O número caiu 224,65 mil em novembro.

O Estado também registrou um recuo no número de assinantes no acumulado entre novembro de 2015 e novembro de 2016. Foram 7.850 assinaturas canceladas nesse período, o que representou uma queda de 3,38% no número geral de consumidores.

Brasil

O Brasil registrou em novembro uma queda de 1,83% no número de assinantes de TV paga. Esse percentual representou uma perda de 95.997 assinaturas. O país tem mais de 18 milhões de assinantes atualmente.

Nos últimos 12 meses, somente as assinaturas por fibra ótica apresentaram crescimento expressivo, de 31,78%. A tecnologia por satélite foi a mais prejudicada e teve perdas de pouco mais de 431%, enquanto o meio de micro-ondas registrou queda de 2,97% e o serviço especial TVA 3,18% de queda, que são serviços por sinais codificados.

Até novembro de 2016 o país tinha 10 milhões de pessoas que utilizam o serviço por satélite, 7 milhões por cabo, 219 mil por fibra ótica, 6 mil por fibra ótica e apenas 66 que usavam serviço especial TVA.

As empresas que mais perderam assinantes entre novembro de 2016 e novembro de 2015 foram a Sky (165%), Telecom Americas (98,71%) e Blue (48,75%). O único conglomerado que registrou crescimento nesse período foi a OI, que aumentou em 118% sua base de consumidores com TV paga.