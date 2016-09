MT perde R$ 270 mi em ICMs com quebra de 26% na safra de milho

Divulgação No último ciclo, foram produzidos 26 milhões de t de milho contra 19 milhões de t no ciclo atual

Estudo encomendado pela Aprosoja revela que a redução da produção da última safra de milho foi de 26,21%, em relação a safra anterior 2014/2015. O material elaborado pelo Imea, "Impactos Econômicos da quebra de safra de milho em Mato Grosso", também confirma que o clima foi o fator principal para tamanha quebra.

O levantamento aponta que no último ciclo do milho foram produzidas 26,20 milhões de toneladas do grão. Enquanto isso, a última estimativa da safra 2015/2016 foi de 19,33 milhões de toneladas. Em valores monetários, isso representa uma queda drástica no Valor Bruto da Produção em pelo menos R$ 274 milhões.

O reflexo dessa baixa na produção de milho foi sentido não só pelo produto rural, mas também pelo Estado que deixou de arrecadar tributos, como por exemplo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Diante da inexistência do produto a ser transportado, houve uma possível perda de arrecadação do ICMS de cerca de aproximadamente R$ 272 milhões, conforme analisa o coordenador da Comissão de Política Agrícola da Aprosoja, Emerson Zancanaro. “É importante destacar que essa queda de arrecadação apura apenas o ICMS de transporte que seria pago pelos produtores. Em anos em que os produtores têm boas produtividades, o Estado e toda a sociedade se beneficiam disso, porque o setor arrecada mais impostos e gera mais negócios na cidade”, explica Zancanaro

Por fim, o gerente de Política Agrícola da Aprosoja, Frederico Azevedo, reforça que a perda de renda do produtor tem impacto direto na economia do Estado. “Neste ano, infelizmente, o diagnóstico é de perda de renda pelo produtor e pelo Estado, seja de forma direta, pelo ICMS de transporte, seja pela redução dos negócios que ocorrem diretamente na cidade. Deve-se considerar, ainda, que estudos do IMEA indicam que o PIB do Estado de Mato Grosso está intimamente ligado ao agronegócio e decorre diretamente de 50,5% do agronegócio”, explica. (Com Assessoria)