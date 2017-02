MT tem 158 mil desempregados em 2016, 72% mais que 92 mil de 2015

Reprodução No último trimestre de 2016, MT teve 60 mil desempregados a mais que no mesmo período de 2015

Mato Grosso terminou o ano de 2016 com aproximadamente 158 mil pessoas sem trabalho, número esse que estava em 92 mil ao final de 2015. A taxa significou um aumento de 72,6%. Somente no último trimestre do ano passado, o Estado registrou um aumento de 60 mil desempregados em comparação ao mesmo período de 2015.

A pesquisa foi divulgada hoje (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram levantados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), que é realizada mensalmente pelo órgão.

O índice de desemprego em Mato Grosso ao término do último ano ficou em 9,5%, valor 3,8 pontos percentuais maior em comparação com o mesmo período de 2015. Apesar da elevação, esse valor ficou abaixo da média nacional (12%) e do Centro-Oeste (10,9%).

Mesmo com o grande aumento no número de pessoas sem trabalho, o salário dos mato-grossenses nos últimos três meses do ano passado aumentou em 6,5% em relação ao último trimestre de 2015. Os rendimentos mensais foram avaliados em R$ 2 mil, valor esse que era de R$ 1,7 mil no período anterior.

O único tipo de relação de trabalho que registrou uma queda na remuneração foi o das pessoas que trabalham por conta própria. Ao término de 2016, esses mato-grossenses tinham rendimentos médios de R$ 1,6 mil. Esse valor é resultado de um recuo de 8,4% sofrido por esses tipos de trabalhadores, que recebiam aproximadamente R$ 1,7 mil.

Separando por grupos de atividade, as pessoas que tiveram os melhores rendimentos foram aquelas que ocupam cargos na administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Os vencimentos desse grupo alcançaram uma média de R$ 2,8 mil ao final do ano passado, o que representou um acréscimo de 7,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Do outro lado da balança estiveram as pessoas envolvidas com serviços domésticos. O salário desse grupo ficou fixado em uma média de R$ 836, valor 4,5% se comparado aos três últimos meses de 2015.

País

No 4º trimestre de 2016, a taxa de desocupação, no Brasil, foi estimada em 12%. Esta estimativa se manteve estável na comparação com o 3º trimestre do mesmo ano (11,8%). Frente ao 4º trimestre de 2015 (9%), a taxa apresentou elevação de 3,1%. Também na comparação anual, houve crescimento desse indicador em todas as grandes regiões: Norte (de 8,6% para 12,7%), Nordeste (de 10,5% para 14,4%), Sudeste (de 9,6% para 12,3%), Sul (de 5,7% para 7,7%) e Centro-Oeste (de 7,4% para 10,9%). A região Nordeste permanece registrando a maior taxa de desocupação dentre todas as regiões.

O IBGE classifica como desocupadas as pessoas que tomaram alguma providência efetiva para conseguir um emprego no período de referência de 30 dias e que estavam disponíveis para iniciar um trabalho na semana de referência das pesquisas. Também são classificadas como desocupadas as pessoas não ocupadas e disponíveis para iniciar um trabalho na semana de referência que, no entanto, não tomaram providência efetiva para conseguir trabalho no período de referência de 30 dias porque já haviam conseguido um trabalho.