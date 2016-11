MT tem 2º maior crescimento do PIB, mas só ajuda em 1,8% do nacional

Reprodução Dentro do setor do comércio mato-grossense, maiores transações acontecem com vendas, manutenção e reparação dos veículos automotores, que representam cerca de 18% dos negócios

Mato Grosso registrou o segundo maior crescimento de Produto Interno Bruto (PIB) do país entre os anos de 2002 e 2014. A elevação de 105%, no período acumulado, indica que o estado teve, aproximadamente, um crescimento de 6% ao ano. Apesar disso, ainda pouco contribui para PIB nacional.

A contribuição do Estado pulou de 1,3%, em 2002, para 1,8% em 2014. O salto representou a subida em uma posição no ranking entre os estados que mais contribuem. Mato Grosso era o 15º em 2002 e em 2014 foi o 14º. Os dados foram publicados nesta segunda (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o professor e economista Levy Dias de Campos, o Estado tem se saído bem da crise financeira que tem sofrido o país e ainda pode contribuir mais.

“Mato Grosso ainda tem terras que podem ser trabalhadas, então o potencial produtivo pode aumentar. Aliada às boas técnicas, novas tecnologias e o reconhecimento dos últimos governos que o setor pode ser lucrativo para o Estado, nós estamos conseguindo bons índices”, disse.

Apesar do aumento em sua produção, Mato Grosso ainda pouco rivaliza com as grandes economias do país. São Paulo contribui com 32,2% do PIB nacional e é seguido pelo Rio de Janeiro (11,6%) e Minas Gerais (8,9%).

Para o economista, a situação não é reflexo de questões puramente econômicas, mas, sim, de questões políticas. “Nós [Mato Grosso] temos oito deputados federais. Os grandes estados industrializados têm quatro, cinco e até seis vezes mais deputados que nós. São Paulo, por exemplo, tem 70 [deputados]. Todas as vezes que vamos negociar algum tipo de melhoria para Mato Grosso na União, perdemos a votação porque nenhum dos grandes querem perder recursos”, defendeu.

Levy fez questão de pontuar também que os números do PIB não podem ser levados em consideração de maneira absoluta e que existem outras métricas para se medir o bem estar de uma nação.

“O PIB bruto é uma medida muito importante para se mensurar como está indo a economia, mas é importante lembrarmos que ele mensura apenas a produção bruta de riqueza. Ou seja, ele não avalia, por exemplo, se a distribuição dessa renda está sendo feita de maneira correta entre os brasileiros”, concluiu.

Indicadores

Em 2014, Mato Grosso registrou um crescimento de 4,4% no PIB. O valor foi o terceiro maior alcançado no país, que teve na liderança o Piauí (5,3%), Alagoas (4,8%) e o Acre, que também teve um aumento de 4,4%.

Excluindo o Distrito Federal, Mato Grosso tem o maior PIB per capita da região centro-oeste. O valor, que ultrapassa R$ 31 mil, bate Mato Grosso do Sul (R$ 30 mil) e Goiás (R$ 25 mil). O PIB per capita é o produto interno bruto dividido entre seus habitantes.

De acordo com o relatório, o setor de serviços foi quem mais contribuiu para a soma do PIB em Mato Grosso. Aproximadamente 61% da renda do Estado vêm do setor, frente aos 21% do agronegócio e dos 17% da indústria.

Dentro do setor do comércio, as maiores transações acontecem com as vendas, manutenção e reparação dos veículos automotores, que representam aproximadamente 18% dos negócios. Já a indústria da transformação, que permite que a matéria prima se transforme em produto final, representa 8,5% do valor total do setor industrial.

Brasil

O PIB do Brasil, em 2014, foi de R$ 5,78 trilhões. Os estados que mais contribuíram para o balanço foram São Paulo (R$ 1,86 trilhão), Rio de Janeiro (R$ 671,08 bilhões), Minas Gerais (R$ 516, 63 bi) e Rio Grande do Sul (R$ 357,82 bi). Juntamente com o Paraná, os cinco estados correspondem a 64,9% do produto interno bruto nacional, quase dois terços.

Minas Gerais foi quem mais ganhou participação no PIB entre 2002 e 2014. Com um aumento de seis pontos percentuais, o estado ficou à frente de Santa Catarina e Mato Grosso, que tiveram um crescimento de cinco pontos percentuais cada.