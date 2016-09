MT tem 8 cidades entre as 40 com maior rebanho do país - confira aqui

Reprodução Oito cidades com maior rebanho no Estado detém 20% do total estimado em 29 milhões de cabeças

Mato Grosso tem oito municípios entre os 40 que detém os maiores rebanhos bovinos no país: Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Vila Rica, Santo Antônio do Leverger, Juara, Juína e Alta Floresta - confira quadro.

Somados, os rebanhos dessas oito cidades representam pouco mais de 20% do rebanho estadual, estimado em 29,2 milhões de cabeças, o maior do país. Desse total, cerca de 6 milhões de cabeças estão nestas cidades.

Os dados são do relatório anual da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Perfil da Pecuária no Brasil, divulgados nesta semana, com ano base 2015. Este é o terceiro levantamento encomendado pela Associação como parte do trabalho da entidade que visa construir uma sólida base de informações do setor.

Segundo o estudo, Cáceres é a nova Capital do gado no Estado, detentora do maior rebanho com mais de um milhão de cabeças. O município teve uma evolução de 8,5% nos últimos 10 anos. Em seguida aparece Juara, que perdeu o posto da "Capital da pecuária", somando 926,5 mil cabeças. No entanto, foi a cidade que menos evoluiu nos últimos dez anos: 0,72%, incorporando apenas 6,5 mil novos animais ao seu rebanho.

Na sequência aparecem Alta Floresta (747,5 mil), Pontes e Lacerda (663,5 mil), Vila Rica (655,9 mil), Juína (633,4 mil), Porto Esperidião (574,4 mil) e, por fim, Santo Antônio de Leverger com 515,7 mil cabeças.

O superintendente da Acrimat, Francisco Manzi, acredita que o rebanho de MT evoluiu onde a "cria" é mais intensa

O superintendente da Acrimat, Francisco Manzi, acredita que estes números mostram que o rebanho evoluiu onde a “cria” é mais intensa e atribuiu a baixa evolução de Juara em razão da chegada da agricultura. “As cidades que mais aumentaram seu rebanho foram aquelas voltadas para a cria de animais, e tivemos aí uma retenção de matrizes. Já em Juara, a agricultura começou a despontar”.

No entanto, quanto se trata da evolução do rebanho destes municípios na última década é Santo Antônio do Leverger que figura na primeira colocação, com um avanço de 25,02%. O rebanho passou de 412.535 em 2004 para 515.738 em 2014, conforme dados divulgados agora. Outro destaque dos últimos dez anos vem do nordeste no Estado, onde Vila Rica obteve crescimento de 24,7%. O rebanho evoluiu de 526 mil cabeças para 655 mil entre 2004 e 2014.

Quando falamos da evolução dos últimos 20 anos, o estudo mostra que, novamente Vila Rica se destaca. O município praticamente quintuplicou seu rebanho, com um crescimento de quase 493%.

Em 1994, a cidade detinha cerca de 110 mil animais e hoje conta com mais de 655 mil. Logo atrás, figura Porto Esperidião que triplicou seu rebanho. Evoluiu 328%, entre 1994 e 2014, passando de 134 mil cabeças para 574 mil.

Para Manzi, o relatório mostra que o rebanho mato-grossense evoluiu como um todo. Ele cita que o “boom” dos últimos 20 anos em algumas regiões é resultado do aumento da eficiência da pecuária. “O número de arrobas por hectare aumentou consideravelmente nestas duas décadas. A pecuária é sim o “negócio” de Mato Grosso, está presente nos 141 municípios com mais de 86 mil propriedades”.

